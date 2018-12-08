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محمد بن مسعود - الدمام - رفع تهنئته لخادم الحرمين داعياً الله أن يحفظ بلادنا في ظل مليكنا وولي عهده رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان؛ تهنئته لخادم الحرمين الشريفين، في ذكرى البيعة الرابعة. وقال الأمير مغرّداً عبر صفحته على "تويتر"، صباح اليوم "أتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين، في ذكرى البيعة الرابعة، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ بلادنا في ظل مليكنا وولي عهده الأمين- يحفظهما الله". خالد بن سلمان في ذكرى البيعة: أسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-08 رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان؛ تهنئته لخادم الحرمين الشريفين، في ذكرى البيعة الرابعة. وقال الأمير مغرّداً عبر صفحته على "تويتر"، صباح اليوم "أتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين، في ذكرى البيعة الرابعة، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ بلادنا في ظل مليكنا وولي عهده الأمين- يحفظهما الله". 08 ديسمبر 2018 - 1 ربيع الآخر 1440 10:58 AM رفع تهنئته لخادم الحرمين داعياً الله أن يحفظ بلادنا في ظل مليكنا وولي عهده رفع تهنئته لخادم الحرمين داعياً الله أن يحفظ بلادنا في ظل مليكنا وولي عهده رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان؛ تهنئته لخادم الحرمين الشريفين، في ذكرى البيعة الرابعة. وقال الأمير مغرّداً عبر صفحته على "تويتر"، صباح اليوم "أتقدم بالتهنئة لمولاي خادم الحرمين الشريفين، في ذكرى البيعة الرابعة، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ بلادنا في ظل مليكنا وولي عهده الأمين- يحفظهما الله". نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، خالد بن سلمان في ذكرى البيعة: أسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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