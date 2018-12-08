انهيار منجم ذهب في السودان .. مقتل 3 عمال و10 محاصرين

محمد بن مسعود - الدمام - قالت الشركة السودانية للموارد المعدنية، في بيان يوم الجمعة، إن ثلاثة من عمال المناجم قُتلوا وحُوصر عشرة آخرون تحت الأرض عندما انهار منجم للذهب كانوا يعملون به في شمال البلاد.

وحسب وكالة "رويترز"، أضافت الشركة أن ثلاثة آخرين أُصيبوا في الحادث الذي وقع مساء الخميس في قبقبة، وهي منطقة رئيسة لتعدين الذهب في ولاية نهر النيل؛ حيث تقوم شركات مرخصة وأفراد بالتنقيب عن المعدن النفيس.

وتعدين الذهب أحد الموارد الرئيسة للعملة الصعبة في البلاد، ويتم أغلبه بوسائل تقليدية وكثيراً ما يكون ذلك دون إجراءات سلامة كافية.

وتقول بيانات سودانية رسمية، إن إنتاج البلاد من الذهب في 2017 بلغ نحو 100 طن.

وقالت الشركة التي تشرف على قطاع التعدين في السودان، إن فرق الإنقاذ تتواصل مع العمال المحاصرين الذين كانوا يعملون من تلقاء أنفسهم.

وقال البيان "هناك عشرة عالقين داخل المنجم حتى كتابة هذا البيان وهم علي قيد الحياة".. وأضاف أن فرق إنقاذ تابعة للشركة وولاية نهر النيل تعمل على إنقاذهم، وذكر أن المصابين الثلاثة بحالة طيبة.

وقال "تؤكّد الشركة على اهتمامها بجميع العاملين بقطاع التعدين وتوجّه المعدنين كافة بمناطق التعدين بالبلاد، إلى اتباع إجراءات السلامة حفاظاً على سلامتهم وأرواحهم".