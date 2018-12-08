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انت الان تتابع لأول مرة بالتاريخ .. استمع مع العالم إلى أصوات كوكب المريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تمكَّنت أجهزة الاستشعار فائقة الحساسية على متن المسبار "إنسايت" التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، من تسجيل "أصوات المريخ" في حالة هي الأولى من نوعها في تاريخ غزو الكوكب الأحمر.
وأطلقت "ناسا" تسجيلًا صوتيًّا "أوديو كليب" لأصوات الرياح على المريخ، تم تسجيله بواسطة مستشعر ضغط الهواء الذي تم تطويره في بريطانيا.
ورصد المسبار "إنسايت" صوت "دمدمة" أو "زمجرة" منخفضة سببها ذبذبات ناجمة عن الهواء على المريخ.
وقال الأستاذ في جامعة كورنيل "دون بانفيلد" للصحفيين: "يذكرنا صوت الرياح على المريخ بالجلوس على الشرفة وسماع صوت الرياح الخفيفة في مساء يومٍ صيفيّ"؛ حسب موقع "سكاي نيوز عربية".
غير أن صوت رياح المريخ يظلُّ له معنى آخر؛ إذ إنها المرة الأولى التي تَسمع فيها أذن الإنسان صوتًا من المريخ.
ويقول العالم من جامعة إمبريال كوليدج لندن "توماس بايك": إن صوت "دمدمة" الرياح على المريخ "مختلف عن أي شيء مررنا به أو جرَّبناه على الأرض.. أعتقد أن الأمر يعطينا طريقة أخرى للتفكير بشأن مدى بعدنا عن مثل هذه الإشارات".
وتمكَّن المسبار من تسجيل أصوات الهواء في المريخ بواسطة مستشعر الرصد الزلزالي فائق الحساسية، ومستشعر ضغط الهواء، وجاء التسجيل بطرق مختلفة؛ كما أفادت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.
ويقوم مستشعر الرصد الزلزالي بتسجيل الذبذبات أثناء حركة الرياح وانتقالها فوق الألواح الشمسية للمسبار، التي يبلغ طول الواحدة منها حوالي مترين، في حين يقوم مسبار ضغط الهواء بتسجيل ذبذبات الهواء الناجمة عن تغير الهواء، مباشرة.
وتقدّر سرعة الرياح على المريخ بحوالي 16-25 كيلومترًا في الساعة.
لأول مرة بالتاريخ .. استمع مع العالم إلى أصوات كوكب المريخصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-08
تمكَّنت أجهزة الاستشعار فائقة الحساسية على متن المسبار "إنسايت" التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، من تسجيل "أصوات المريخ" في حالة هي الأولى من نوعها في تاريخ غزو الكوكب الأحمر.
وأطلقت "ناسا" تسجيلًا صوتيًّا "أوديو كليب" لأصوات الرياح على المريخ، تم تسجيله بواسطة مستشعر ضغط الهواء الذي تم تطويره في بريطانيا.
ورصد المسبار "إنسايت" صوت "دمدمة" أو "زمجرة" منخفضة سببها ذبذبات ناجمة عن الهواء على المريخ.
وقال الأستاذ في جامعة كورنيل "دون بانفيلد" للصحفيين: "يذكرنا صوت الرياح على المريخ بالجلوس على الشرفة وسماع صوت الرياح الخفيفة في مساء يومٍ صيفيّ"؛ حسب موقع "سكاي نيوز عربية".
غير أن صوت رياح المريخ يظلُّ له معنى آخر؛ إذ إنها المرة الأولى التي تَسمع فيها أذن الإنسان صوتًا من المريخ.
ويقول العالم من جامعة إمبريال كوليدج لندن "توماس بايك": إن صوت "دمدمة" الرياح على المريخ "مختلف عن أي شيء مررنا به أو جرَّبناه على الأرض.. أعتقد أن الأمر يعطينا طريقة أخرى للتفكير بشأن مدى بعدنا عن مثل هذه الإشارات".
وتمكَّن المسبار من تسجيل أصوات الهواء في المريخ بواسطة مستشعر الرصد الزلزالي فائق الحساسية، ومستشعر ضغط الهواء، وجاء التسجيل بطرق مختلفة؛ كما أفادت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.
ويقوم مستشعر الرصد الزلزالي بتسجيل الذبذبات أثناء حركة الرياح وانتقالها فوق الألواح الشمسية للمسبار، التي يبلغ طول الواحدة منها حوالي مترين، في حين يقوم مسبار ضغط الهواء بتسجيل ذبذبات الهواء الناجمة عن تغير الهواء، مباشرة.
وتقدّر سرعة الرياح على المريخ بحوالي 16-25 كيلومترًا في الساعة.
08 ديسمبر 2018 - 1 ربيع الآخر 1440
10:26 AM
سجلها المسبار "إنسايت" من على الكوكب الأحمر وأرسلها للأرض
تمكَّنت أجهزة الاستشعار فائقة الحساسية على متن المسبار "إنسايت" التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، من تسجيل "أصوات المريخ" في حالة هي الأولى من نوعها في تاريخ غزو الكوكب الأحمر.
وأطلقت "ناسا" تسجيلًا صوتيًّا "أوديو كليب" لأصوات الرياح على المريخ، تم تسجيله بواسطة مستشعر ضغط الهواء الذي تم تطويره في بريطانيا.
ورصد المسبار "إنسايت" صوت "دمدمة" أو "زمجرة" منخفضة سببها ذبذبات ناجمة عن الهواء على المريخ.
وقال الأستاذ في جامعة كورنيل "دون بانفيلد" للصحفيين: "يذكرنا صوت الرياح على المريخ بالجلوس على الشرفة وسماع صوت الرياح الخفيفة في مساء يومٍ صيفيّ"؛ حسب موقع "سكاي نيوز عربية".
غير أن صوت رياح المريخ يظلُّ له معنى آخر؛ إذ إنها المرة الأولى التي تَسمع فيها أذن الإنسان صوتًا من المريخ.
ويقول العالم من جامعة إمبريال كوليدج لندن "توماس بايك": إن صوت "دمدمة" الرياح على المريخ "مختلف عن أي شيء مررنا به أو جرَّبناه على الأرض.. أعتقد أن الأمر يعطينا طريقة أخرى للتفكير بشأن مدى بعدنا عن مثل هذه الإشارات".
وتمكَّن المسبار من تسجيل أصوات الهواء في المريخ بواسطة مستشعر الرصد الزلزالي فائق الحساسية، ومستشعر ضغط الهواء، وجاء التسجيل بطرق مختلفة؛ كما أفادت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.
ويقوم مستشعر الرصد الزلزالي بتسجيل الذبذبات أثناء حركة الرياح وانتقالها فوق الألواح الشمسية للمسبار، التي يبلغ طول الواحدة منها حوالي مترين، في حين يقوم مسبار ضغط الهواء بتسجيل ذبذبات الهواء الناجمة عن تغير الهواء، مباشرة.
وتقدّر سرعة الرياح على المريخ بحوالي 16-25 كيلومترًا في الساعة.
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المصدر : الخليج 365
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