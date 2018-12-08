"الميمن": ذكرى البيعة .. لحمة وطن ووفاء شعب كريم لولاية راشدة

محمد بن مسعود - الدمام - رفع التهنئة الخالصة والدعوات الصادقة والولاء والوفاء لخادم الحرمين وولي العهد

أوضح أستاذ الدراسات العليا في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم الميمن؛ أن ذكرى البيعة ذكرى عزيزة تتكرر علينا في هذا الوطن الغالي، ويعبق فينا شذاها، وتفيض علينا معاني الوفاء والولاء والانتماء لوطننا ولولاة أمرنا، أبلغ دلالاتها تحقيق مقاصد الشرع في الجماعة والإمامة، واستدامة النعم بهذه الأصول والثوابت، واستدفاع النقم ومواجهة الفتن والبلايا الواقعة والمتوقعة، كيف لا وهي تربطنا بمصطلح شرعي تميزت به بلادنا، وسار عليه ولاة أمرنا، وانتهجه قادتنا منذ عهد الملك المؤسّس المغفور له بإذن الله الإمام الصالح عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -جعل الله الجنة مأواه-، واستمر نهجاً راسخاً يؤكد في مروره ارتباط الحاضر المجيد بالماضي التليد، ويعيدنا إلى عصور سلف هذه الأمة، حيث الأخذ بالنبع الصافي، والمورد الزلال كتاب الله وسنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- الذي أوصانا عند ورود الفتن بهذا الأصل، فقال: "تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ".

وأشار إلى إنها ميزة ونعمة ومحمدة نحمد الله عليها، ونسأله دوامها وحمايتها من كل ما يخل بها، إنها ذكرى بيعة إمامنا ووالدنا، وقائد مسيرتنا، وراعي نهضتنا، ومقصد آمالنا -بعد الله-، خادم الحرمين الشريفين، ملك الحزم والعزم والظفر، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله، وأطال في عمره على طاعته-، رجل الأفعال لا الأقوال، وصاحب المواقف والأعمال العظيمة الخالدة، وملك البذل والعطاء لهذا الوطن العزيز وأبنائه، الذي يعيش في قلوبنا جميعاً، ذكرى مهمة جليلة لتعزيز هذا المفهوم الشرعي، والتذكير بمقتضياته وآثاره، فالبيعة صورة علاقة ولي الأمر برعيته، والرعية بإمامهم وقائدهم، وهي عهد مع الله على الوفاء والولاء، أوضح النبي -صلى الله عليه وسلم- مقتضاها فيما ورد في المتفق عليه من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: «بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان، وعلى أن نقول الحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومه لائم»، وفي المتفق عليه أيضاً: «مَن أطاعني فقد أطاع الله ومَن عصاني فقد عصى الله ومَن يطع الأمير فقد أطاعني ومَن يعص الأمير فقد عصاني» وقال -صلى الله عليه وسلم-: «مَن خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومَن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» رواه مسلم، وهذا المصطلح الشرعي الذي قامت عليه الدولة في دستورها ومبادئها وسياستها العامة، الذي نجده من مفردات سياسة ولاة أمرنا، لا يخضع شرعًا ونظامًا للمصالح ولا للأغراض، وإنما هو عقد بمقتضاه يتعبّد المسلم لله بطاعة مَن ولاه الله أمرنا، يقول شيخ الإسلام: "فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمَن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر، فأجره على الله، ومَن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق، وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم: ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدينا فإن أعطاه منها وفا وإن لم يعطه منها لم يفِ»، وهو من أقوى صور التلاحم والتعاضد والتكاتف، به تعلو الراية، وتقوى الحجة، ويقابل المبطل، ويواجه المعتدي والباغي، وتستدام النعم والآلاء، ما أحوجنا إلى تذكر هذه الدلالات ونحن نعيش حلقة من حلقات استهداف دولتنا وولاة أمرنا امتداداً لهذا الحسد والبغي، ولكنه في أحط صوره، وأقذر أساليبه لا تخفى أهدافه، ولا تغيب عن العاقل أجنداته، اجتمع فيه قوى الشر، يحركون بأصابعهم المتدلسة بكل تأريخ الغدر والدناءة الفتن، ويخاطبون العواطف، ونسوا أو تناسوا أن الله تكفل بحفظ دينه وحرماته، ومَن قام على خدمة هذه البقاع المقدّسة، وأن أهل هذه البلاد يعوون ويعلمون عظم المؤامرة، ويدركون مَن وراء هذه الأحداث، لينقلب عليهم سعيهم وبالاً وخساراً، وتصطدم دعواتهم بهذه اللحمة والوحدة التي أساسها هذه البيعة المباركة، ومن هنا فإن دلالاتها ومضامينها الشرعية هي أبرز محطات هذه الذكرى المباركة الممتدة، بإذن الله، لتكون مرتكزاً لمواجهة دعوات الشر والفتنة ضد الوطن، من قِبل الناعقين المبغضين الشانئين، الذين يرومون فساداً وإفساداً، وخلخلة لوحدة هذا المجتمع الآمن، والمملكة القوية، وتقويضاً للجهود العظيمة التي تقوم عليها هذه البلاد، لتصل إلى مصاف العالمية، وترتقي إلى مراتب العز والسؤدد، تؤسّس فيها لاستقرار سياسي، ووحدة دائمة، وعز ورخاء، محافظة على ثوابت هذه البلاد، وهيبتها ومكانتها الاقتصادية والسياسية، وتثمر رخاءً ونعماً لا تعد ولا تحصى، وواجبنا تجاه هذه النعم الشكر والثناء على مسدي هذه النعم، وهو الله -جل وعلا-، والمحافظة عليها، ومقاومة كل ناعق مبغض، وفكر شاذ أو مبدأ دخيل يناقضه.

وأضاف، إنني أغتنمها فرصة لأرفع التهنئة الخالصة والدعوات الصادقة والولاء والوفاء لإمامنا ولي أمرنا، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وأسأل الله تعالى أن يحفظهم ويعزهم ويديم نعمة ولايتهم، ويمتعهم بالصحة والعافية، ويديم عليهم توفيقه وتسديده، ويعز بهم دينه ويعلي بهم كلمته، وأن يدفع عن هذه البلاد كيد الكائدين وفساد المفسدين، وأن ينصر جنودنا البواسل على الحدود وفي الثغور، إنه سميع مجيب.