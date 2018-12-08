"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة على تبوك والشمالية والجوف وحائل والقصيم والشرقية

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة مع فرصة لتكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء متفرقة من مناطق: تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة على تبوك والشمالية والجوف وحائل والقصيم والشرقيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-08
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة مع فرصة لتكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء متفرقة من مناطق: تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
08 ديسمبر 2018 - 1 ربيع الآخر 1440
10:14 AM
مع فرصة لتكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر .. تشمل المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة مع فرصة لتكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء متفرقة من مناطق: تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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المصدر : الخليج 365
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