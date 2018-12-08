قائد بالجيش اليمني يتوعَّد: سندخل عمق صعدة إذا فشلت مشاورات السويد

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توعَّد قائد في الجيش اليمني بالتوغُّل والدخول إلى عمق محافظة صعدة في حال أَفشلت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، المشاورات الجارية في السويد.
وقال قائد ألوية العروبة العميد عبدالكريم السدعي، في بيان له بثَّه الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية: "إذا لم تخرج محادثات السويد بتسليم ممتلكات الدولة، والانسحاب من جميع المحافظات التي تسيطر عليها تلك الميليشيا الانقلابية، فإنه سيكون لا خيار لنا سوى الحسم العسكري".
وأضاف العميد السدعي: أن قوات لواء العروبة على أُهبة الاستعداد للدخول في عمق صعدة وتحريرها وتطهيرها من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وقالت مصادر عسكرية يمنية: إن ميليشيا الحوثي استغلَّت التهدئة في إعادة التموضع والتصعيد، وحاولت شنَّ هجمات في عدة جبهات، خصوصًا في مران، تمكَّن الجيش الوطني من التصدِّي لها وإفشالها.
وذكر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش سيطرت خلال مواجهات مع المتمردين الحوثيين في جبهة مران، على مواقع جديدة في محيط عقبة مران، بالإضافة إلى استعادتها لكميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وعدد من الأجهزة اللاسلكية وأجهزة الاتصال الخاصة بالميليشيا الانقلابية.
قائد بالجيش اليمني يتوعَّد: سندخل عمق صعدة إذا فشلت مشاورات السويدوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-08
توعَّد قائد في الجيش اليمني بالتوغُّل والدخول إلى عمق محافظة صعدة في حال أَفشلت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، المشاورات الجارية في السويد.
وقال قائد ألوية العروبة العميد عبدالكريم السدعي، في بيان له بثَّه الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية: "إذا لم تخرج محادثات السويد بتسليم ممتلكات الدولة، والانسحاب من جميع المحافظات التي تسيطر عليها تلك الميليشيا الانقلابية، فإنه سيكون لا خيار لنا سوى الحسم العسكري".
وأضاف العميد السدعي: أن قوات لواء العروبة على أُهبة الاستعداد للدخول في عمق صعدة وتحريرها وتطهيرها من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وقالت مصادر عسكرية يمنية: إن ميليشيا الحوثي استغلَّت التهدئة في إعادة التموضع والتصعيد، وحاولت شنَّ هجمات في عدة جبهات، خصوصًا في مران، تمكَّن الجيش الوطني من التصدِّي لها وإفشالها.
وذكر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش سيطرت خلال مواجهات مع المتمردين الحوثيين في جبهة مران، على مواقع جديدة في محيط عقبة مران، بالإضافة إلى استعادتها لكميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وعدد من الأجهزة اللاسلكية وأجهزة الاتصال الخاصة بالميليشيا الانقلابية.
08 ديسمبر 2018 - 1 ربيع الآخر 1440
10:18 AM
قال: ننتظر تسليم ممتلكات الدولة وانسحاب الميليشيا من جميع المحافظات
توعَّد قائد في الجيش اليمني بالتوغُّل والدخول إلى عمق محافظة صعدة في حال أَفشلت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، المشاورات الجارية في السويد.
وقال قائد ألوية العروبة العميد عبدالكريم السدعي، في بيان له بثَّه الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية: "إذا لم تخرج محادثات السويد بتسليم ممتلكات الدولة، والانسحاب من جميع المحافظات التي تسيطر عليها تلك الميليشيا الانقلابية، فإنه سيكون لا خيار لنا سوى الحسم العسكري".
وأضاف العميد السدعي: أن قوات لواء العروبة على أُهبة الاستعداد للدخول في عمق صعدة وتحريرها وتطهيرها من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وقالت مصادر عسكرية يمنية: إن ميليشيا الحوثي استغلَّت التهدئة في إعادة التموضع والتصعيد، وحاولت شنَّ هجمات في عدة جبهات، خصوصًا في مران، تمكَّن الجيش الوطني من التصدِّي لها وإفشالها.
وذكر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش سيطرت خلال مواجهات مع المتمردين الحوثيين في جبهة مران، على مواقع جديدة في محيط عقبة مران، بالإضافة إلى استعادتها لكميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وعدد من الأجهزة اللاسلكية وأجهزة الاتصال الخاصة بالميليشيا الانقلابية.
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المصدر : الخليج 365
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