اقتصادي / بورصة تونس تقفل تعاملات الأسبوع على ارتفاع

تونس 01 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واس

أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية " توناندكس " تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 3ر1 بالمائة ليصل عند 7389 نقطة .

وبلغ حجم تعاملات الأسبوع 22 مليون دينار تونسي أي ما يقارب 47ر7 مليون دولار أمريكي.

// انتهى //

10:52ت م

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تونس 01 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسأقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية " توناندكس " تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 3ر1 بالمائة ليصل عند 7389 نقطة .وبلغ حجم تعاملات الأسبوع 22 مليون دينار تونسي أي ما يقارب 47ر7 مليون دولار أمريكي.// انتهى //10:52ت م0017

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