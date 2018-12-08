ذكرى البيعة / مدير تعليم عسير في ذكرى البيعة: مسيرة ملؤها الإنجاز والعطاء
أبها 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واس
أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي بن محمد آل كركمان، أن الذكرى البيعة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – مقاليد الحكم مناسبة عظيمة تبعث على الفخر والاعتزاز، فقد شهد الوطن خلال السنوات القليلة الماضية جملة من التحولات والإصلاحات والإنجازات التي عززت من دور المملكة خليجياً وعربياً وعالمياً، فضلاً عما شهده من تنمية شاملة في مختلف المناطق .
ولفت آل كركمان إلى أن عهد الملك سلمان تميز بالحزم والشفافية، ومحاربة الفساد، والتطوير، وعزز من دور ومكانة المملكة على كافة الأصعدة، إضافة إلى المضي في تنفيذ رؤية 2030م ، التي تنم عن بعد نظر القيادة الرشيدة، واستشرافها للمستقبل ، في وقت تنعم المملكة فيه بالأمن والأمان ، فيما جسد السعوديون أنموذجاً رائعاً في ولائهم لقادتهم، ووقوفهم صفاً واحداً ضد من يحاول النيل من أمن الوطن.
ورفع مدير تعليم عسير بهذه المناسبة أسمى آيات تهاني وتبريكات منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم في المنطقة من إداريين وإداريات ومعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، سائلاً الله تعالى أن يحفظ المملكة قيادة وشعباً وينصر جنود الوطن المرابطين على الحدود، ويرد كيد الأعداء.
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10:35ت م
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