السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الأردنية

عام / اهتمامات الصحف الأردنية

عمّان 01 ربيع الأخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واس

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تصويت الأردن لصالح مجموعة قرارات أممية تخص القضية الفلسطينية وتدعم عمل وكالة الغوث "الأونروا" وتستنكر الاستيطان الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة.

وأولت صحف السبت، اهتمامها بإصابه عشرات الفلسطينيين بجراح برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية شرق قطاع غزة.

واهتمت بتأكيد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري ، بأن كل محاولة لرمي المسؤولية عليه فيما يتعلق بتأخير تشكيل الحكومة هو للتعمية عل أساس الخلل.

وسلطت الضوء على مظاهرات البصرة في العراق والمطالبة بتوفير فرص العمل والاهتمام بالخدمات، وإقالة الحكومة المحلية.

// انتهى //

10:26ت م

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عمّان 01 ربيع الأخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تصويت الأردن لصالح مجموعة قرارات أممية تخص القضية الفلسطينية وتدعم عمل وكالة الغوث "الأونروا" وتستنكر الاستيطان الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة.وأولت صحف السبت، اهتمامها بإصابه عشرات الفلسطينيين بجراح برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية شرق قطاع غزة.واهتمت بتأكيد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري ، بأن كل محاولة لرمي المسؤولية عليه فيما يتعلق بتأخير تشكيل الحكومة هو للتعمية عل أساس الخلل.وسلطت الضوء على مظاهرات البصرة في العراق والمطالبة بتوفير فرص العمل والاهتمام بالخدمات، وإقالة الحكومة المحلية.// انتهى //10:26ت م0012

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