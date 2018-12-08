السعودية اليوم / وزير الصحة يكرم الضمان الصحي لرعايته فعاليات ملتقى للتطوع

الرياض 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسكرّم معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مجلس الضمان الصحي التعاوني بمناسبة رعايته لحملة تطوعي صحة 2 والملتقى العلمي للتطوع، إلى جانب دوره في تنفيذ فعاليات برنامج المشاركة المجتمعية في اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف 5 من ديسمبر من كل عام.وقال الأمين العام لمجلس الضمان لصحي محمد بن سليمان الحسين أن المجلس رعى هذه الفعالية في إطار المشاركة المجتمعية التي تنصب في خدمة الوطن وتسهم في دعم وتمكين العمل التطوعي في القطاعات الخيرية والغير ربحية، وكذلك المساهمة في سد الحاجات الاجتماعية المختلفة وبمستوياتها المتعددة.وأكد الحسين أن المجلس من خلال الخطة الإستراتيجية 2020 أولى اهتماما بالغاً للمساهمة المجتمعية من خلال تأسيس برامج المســؤولية المجتمعيــة المؤسســية، وذلك استشعاراً بواجباته تجاه المجتمع واتساقاً مع المبادرات الاجتماعية المتعددة التي ترمي جميعها نحو توطيد وترسيخ قيم التكافل والتعاون بين المجلس والجهات الأخرى، لا سيما تلك التي لها علاقة مباشرة بأعمال المجلس ونشاطاته، وهو ما يتسق مع المساهمة الأخيرة، وذلك بالمشاركة ضمن فعاليات برنامج المشاركة المجتمعية في اليوم العالمي للتطوع التي أطلقتها وزارة الصحة.// انتهى //10:19ت م0011