السعودية اليوم / اهتمامات الصحف المصرية

القاهرة 01 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التنزاني جون ماجوفولي، وتناولت سبل تعزيز التعاون المشترك والقضايا المستجدة على الساحة الافريقية.وسلطت الضوء على فعاليات مؤتمر أفريقيا 2018، التي تنطلق في وقت لاحق اليوم بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة نحو 10 رؤساء أفارقة و3 آلاف شخصية تمثل نطاقات واسعة في مجال الأعمال والسياسة من كافة أنحاء قارة أفريقيا والعالم.ولفتت صحف السبت إلى التدريب البحري الذي نفذته عناصر من القوات البحرية المصرية مع نظيرتها البريطانية والإيطالية في نطاق البحر المتوسط.وعرجت على الوضع في الأراضي اليمنية، مشيرة إلى تواصل مباحثات السلام في العاصمة السويدية ستوكهولم لحل الأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة.وتحدثت عن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة إصابة 33 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال مسيرات سلمية شرق قطاع غزة.// انتهى //10:17ت م0010