ذكرى البيعة / مدير مطار نجران: عهد خادم الحرمين الشريفين اقترن بمنجزات حضارية رائدة
نجران 01 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 08 ديسمبر 2018 م واس
رفع مدير عام مطار نجران محمد بن يحيى القحطاني التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة وتوليه - رعاه الله - مقاليد الحكم، عاداً هذه الذكرى بالمناسبة العزيزة والخالدة في قلوبنا، ونحن ننعم ولله الحمد بالأمن والاستقرار.
وقال في تصريح بهذه المناسبة: اقترن عهد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -، بسمات حضارية رائدة، إضافة إلى الاهتمام بالمواطن ليعيش في رغدٍ ورفاهية، وكل ما من شأنه رفعة ورقي وتطور الوطن .
وأشار القحطاني إلى أن القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، خلال الأربعة أعوام الماضية تصب في مصلحة الوطن والمواطن، منوهاً بالجهود الكبيرة والملموسة التي بذلها – حفظه الله -، في مكافحة الإرهاب، والوقوف بشكل حازم مع كل من يحاول المساس بهذا الوطن الغالي، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن قيادته الحكيمة، ويديم عليه أمنه واستقراره ورخاءه.
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10:12ت م
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