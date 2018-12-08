الان تتابع وفاة شقيق الزميل مشعل الدلبحي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: انتقل الى رحمة الله صالح محمد مسيفر الدلبحي شقيق الزميل الاعلامي مشعل الدلبحي إثر حادث مروري في محافظة الدوادمي. صحيفة “الخليج 365” التي ألمها النبأ تتقدم بأحر التعازي إلى أشقاء الفقيد وللزميل الاستاذ مشعل بن محمد الدلبحي والى كافة افراد أسرة الفقيد. تغمده الله بواسع رحمته إنا لله وإنا إليه راجعون.

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