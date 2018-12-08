شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الحرارة وتكوّن الضباب على هذه المناطق.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ستشهد أجزاء متفرقة من مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة انخفاضاً في درجات الحرارة مع فرصة لتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (السبت).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.