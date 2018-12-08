الان تتابع بالفيديو: كابتن طائرة «السعودية» يهنئ طالباً على متن الطائرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي: أظهر مقطع متداول لكابتن وملاحي طائرة الخطوط السعودية وهي تهنئ وتبارك للطالب صالح الحجيلان، بعد تحقيقه المركز الأول على مستوى المملكة في أولمبياد الحاسب الآلي وتطبيقات الجوال وطباعة ثلاثية الأبعاد ، وذلك أثناء وجود الطالب الحجيلان على متن أحد رحلاتها.

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