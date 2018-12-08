الان تتابع بالفيديو: مدير تعليم يهدي طالبًا «بشته» الخاص والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي: أظهر مقطع فديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني وهو يقوم بإهداء البشت الخاص به لأحد الطلاب الخريجين من ثانوية السروات. وبحب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فإن الطالب لم يحضر البشت مثل بقية زملائه فكانت لهذه اللفتة التربوية الحانية أصداء واسعة بين التربويين نتيجة عكسها للحس الأبوي والتربوي بين قيادات التعليم والميدان التربوي.

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