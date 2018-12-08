بالفيديو .. لحظة اغتيال أشهر داعية إسلامي في الفلبين في وضح النهار أمام المارة

دبي - بواسطة محمد فارس صحيفة عين الحقيقة ( صحيفة عين الحقيقة ) تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاغتيال الداعية الإسلامي “بيديجيم عبدالله الفلبيني” أمس الخميس، علي يد مجهولين.ويعتبر “بيديجيم”، أشهر داعية إسلامي في الفلبين طوال 25 عاما الماضية، حيث أسلم على يديه الكثيرون، وهو كذلك أحد أبرز المناظرين لرموز الهندوس والمسيحية والروافض في الفلبين.وكان بيديجيم عبد الله يعمل مديرا لأعمال الداعية الإسلامي المعروف “نوح كفارينو”، والذي تم اغتياله منذ 3 أعوام. إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

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