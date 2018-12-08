شركة تستخدم “الحمير” من أجل تشغيل شبكة الاتصالات بقرى الليث !

دبي - بواسطة محمد فارس صحيفة عين الحقيقة
الليث ( صحيفة عين الحقيقة )
تسبب الأمطار والسيول التي ضربت محافظة الليث في انجراف الطرق الجبلية المؤدية إلى أبراج الاتصالات في قرى شرق الليث، ووجدت الشركة المقاولة صعوبة في مهمة امداد أبراج الاتصالات، ولم تجد الشركة حلاً لإزالة العقبات إلا عن طريق تزويد أبراج الاتصالات بالوقود بإستخدام “الحمير” وفقاً لـ”موقع سبق”.ووثق مواطنون استخدام الشركة، عدداً من “الحمير” المزودة بالوقود، بعد مطالبات استمرت أياماً لتشغيل شبكة الاتصالات الغائبة عن الخدمة والتي تتسبب لصعوبة التواصل بين أهالي القرى.
الجدير بالذكر أن عدداً من الأبراج التابعة لشركة الاتصالات تعتلي الجبال الشاهقة شرقي محافظة الليث، خارج الخدمة منذ أكثر من أسبوع بسبب نفاذ الوقود، وفشلت الشركة المقاولة في الوصول إليها عن طريق السيارات
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