السعودية اليوم / مصرع شخصين إثر تحطم طائرة بأسبانيا

مدريد 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسلقي شخصان مصرعهما اليوم إثر تحطم طائرة صغيرة في شمال أسبانيا.وذكر موظفو إدارة الطوارئ الأسبانية أن الحادث وقع بالقرب من المطار في مدينة سابادل بإقليم كتالونيا، موضحين أن الطائرة اصطدمت بسطح محطة بنزين، لكن المحطة لم تتضرر إلى حد كبير، ولم تحدث انفجارات.وتجري السلطات الأسبانية تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.// انتهى //04:06ت م0244