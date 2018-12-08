شكرا لقرائتكم خبر عن مركز «سلمان للإغاثة» يواصل تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 70243 سلة غذائية تمثل الدفعة الأولى من حزمة المساعدات الغذائية المعتمدة للنازحين في ولايات شمال شرق نيجيريا البالغة 140468 سلة غذائية، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، في إطار تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار مساعدات غذائية عينية لمؤازرة هؤلاء النازحين. وتسلم المساعدات مدير عام وكالة إدارة الطوارئ النيجيرية المهندس مصطفى ميهاجا في مدينة مايدوقري الواقعة في شمال شرق نيجيريا، بحضور حاكم ولاية برنو السيد كاسم شتيما، ووزير الدفاع النيجيري الجنرال منصور دان علي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بوسطجي.

وسيستفيد من هذه المساعدات أكثر من 840 ألف نازح، وسيتم توزيعها بالتعاون مع وكالة إدارة الطوارئ النيجيرية وبالتنسيق مع وزارة الدفاع النيجيرية.

‏وتأتي هذه المساعدات انطلاقاً من الثوابت الإنسانية والقيم السامية التي تأسس عليها المركز ودوره الرائد في رفع المعاناة عن المتضررين في جميع أنحاء العالم.

من جهة أخرى، عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس الأول (الخميس) 7 شاحنات مقدمة من المركز تحمل 49 طناً من المساعدات الإيوائية (خيام، بسط، بطانيات) متوجهة إلى محافظة مأرب. وتأتي هذه المساعدات ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لأرجاء اليمن كافة.