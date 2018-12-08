شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يستعرض خطط جوازات المنطقة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)استعرض مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الخطط المستقبلية لجوازات المنطقة، لدى استقباله بمقر الإمارة في جدة مدير جوازات المنطقة المعين حديثا العميد عابد الحارثي. وهنأ الأمير خالد الفيصل العميد الحارثي بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق في المهام الموكلة إليه.
من جانبه، عبّر العميد الحارثي عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة، مؤكداً أن كلماته ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهود بما يحقق التطلعات.
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