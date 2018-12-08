شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن سلمان للقطاع الخاص: أوقفوا التوظيف الوهمي للمعاقين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعرب رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان عن أمله في أن يواصل القطاع الخاص الأخذ بيد المعاق وتمكينه من الاندماج الاقتصادي في سوق العمل تمكينا شاملا، وبذل الجهود اللازمة وتذليل جميع العقبات والصعاب وتهيئة الأماكن الخاصة بالعمل لهم وتسهيل وصولهم إليها والحد من التوظيف الوهمي للمعاقين. مؤكدا حرص الحكومة على تمكين المعاقين في الاندماج الاقتصادي في المجتمع وتوفير فرص العمل لهم باعتبارهم جزءاً أساسياً من هذا النسيج وأعضاء فاعلين قادرين على خدمة وطنهم وأنفسهم، مؤكداً أن الدولة تسعى جاهدة ليتمتع ذوو الإعاقة بجميع حقوقهم في جميع المجالات وأوجه الحياة المختلفة.

وشكر الأمير سلطان القائمين والمشاركين والرعاة في ندوة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، التي يقيمها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في المدة 9 - 10 ديسمبر 2018م، ضمن مشاركات المركز للاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن الندوة تهدف إلى تغيير المفهوم السلبي لدى شريحة من المجتمع بأن الإعاقة هي العجز.

وقال الأمير سلطان بن سلمان إن الواقع يخالف هذا المفهوم تماماً، مع تسليط الضوء بالدليل والتجارب الحية والشخصيات الناجحة الموجودة في مجتمعنا في مختلف المجالات، وأن قدرات وإمكانات المعوقين لا تقل عن الآخرين، مبيناً أنه سيناقش في الندوة العديد من الأفكار والآراء والمقترحات التي تؤكد على مدى التقدم الذي أحرزه المعوقون في وظائفهم وفي أعمالهم الخاصة ومشاريعهم وأعمالهم اليدوية والحرفية والفنية.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي أمين عام مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة أحمد اليحيى أن مبادرة المركز بتنظيم الندوة للتركيز على موضوع يهم شريحة من المجتمع بمشاركة ممثلي عدد من الأجهزة الحكومية المعنية والقطاع الخاص وذوي الإعاقة، وكذلك المهتمين المعنيين لطرح الآراء والأفكار والتجارب.