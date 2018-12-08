شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر العمرة: إصدار 1.7 مليون تأشيرة ومغادرة 1.029.951 معتمرا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة) وصل عدد تأشيرات العمرة الصادرة حتى 28 ربيع أول في المؤشر الأسبوعي إلى 1,723,749 تأشيرة، فيما بلغ عدد القادمين إلى وصل عدد تأشيرات العمرة الصادرة حتى 28 ربيع أول في المؤشر الأسبوعي إلى 1,723,749 تأشيرة، فيما بلغ عدد القادمين إلى السعودية 1,348,161 معتمرا، والموجودون داخل البلاد 318,210 معتمرين، منهم 224,095 في مكة المكرمة، 94,115 في المدينة المنورة في الوقت الذي غادر فيه 1,029,951 معتمرا بعد أداء العمرة والزيارة. وأوضح مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة لقياس عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ المختلفة وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين. وسجل المؤشر وصول 1,234,350 معتمرا جوا و 113,776 برا فيما سجل وصول 35 معتمرا عبر المنافذ البحرية، وأكثر الجنسيات قدوما كانت باكستان بـ426,969، تليها إندونيسيا 256,677، الهند 210,841، ماليزيا 78,575، اليمن 70,303، الجزائر 39,985، تركيا 34,455، الإمارات العربية المتحدة 29,852، بنجلادش 27,169، الأردن 20,136 معتمرا. مؤشر العمرة 1,348,161



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