شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الحج: شراكة تكاملية مع القطاع الخاص لتحقيق الرؤية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط أن فرص الشراكة التكاملية بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير خدمات الحج والعمرة، تسير بخطى ثابتة لتحقيق رؤية 2030، مبيناً أن الفرص والمبادرات التي نتجت عن الشراكة بين الوزارة وغرفة مكة ستظهر على شكل مشاريع تطويرية وأخرى لدعم الكوادر المحلية ببرامج التأهيل والتدريب والتي بدورها ستسهم في دعم المنتج المحلي لخدمة القطاع.

وأضاف خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أمس الأول (الخميس)، أن وزارة الحج ستعمل على تبني المبادرات النوعية للقطاع الخاص التي تتوافق مع توجهات الوزارة المستقبلية المتناغمة مع الرؤية لتيسير الخدمات المقدمة للحجاج. من جانبه، أبدى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام كعكي، استعداد الغرفة التام بالتنسيق مع القطاع الخاص لطرح الفرص الاستثمارية والمبادرات الخلاقة والعمل مع وزارة الحج والعمرة في سبيل تطوير القطاعات التي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن، وستعمل الغرفة بجميع إمكاناتها لتنظيم ورش العمل في مختلف مجالات قطاع الحج والعمرة من خلال استقطاب رجال الأعمال والمختصين من ذوي الخبرة لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في سبيل تحقيق المبادرات وبناء شراكة فاعلة.

من جهته، أفاد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة مروان شعبان، بأن مبادرات شركات الحج والعمرة التي تشمل مختلف مجالات التدريب والتأهيل والتوظيف وتوطين الوظائف في خدمات الحجاج، ودعم المنتج المحلي، ما هي إلا جزء من عشرات المبادرات التي تبنتها الغرفة مع الوزارة بما يحقق الشراكة التكاملية، مؤكداً أن دور الغرفة التجارية بمكة المكرمة لا يقتصر على هذا فحسب بل تعمل على دراسة المعوقات بجميع أشكالها وإيجاد الحلول وتيسير الفرص لقطاعات الحج والعمرة.

كما قدم عضو مجلس إدارة مكة المهندس محمد برهان سيف الدين شرحاً لمبادرات للمساهمة بمشاريع تطويرية مستدامة للمناطق التراثية وإنشاء الحي التراثي والقرية العالمية والمبادرات المحورية في مجال إسكان وتفويج الحجاج.