شكرا لقرائتكم خبر عن غياب اضطراري ينقذ «فاطمة» من حادثة السبعان وسميراء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

ظروف أسرية خاصة غيبت المعلمة فاطمة الرشيد عن مرافقة زميلاتها لتكتب لها النجاة من حادثة السير التي أصيبت فيها 6 من زميلاتها أمس الأول (الخميس) شرق حائل. وفي الوقت الذي نقلت فيه زميلاتها مصابات للعلاج في 3 مستشفيات، أبدت فاطمة الرشيد أسفها لما حدث للمعلمات الست. وأعربت عن تمنياتها لهن ولسائقهن الشفاء العاجل. وقالت في تغريدة على حسابها في تويتر: «كان من المفترض أن أداوم معهن، فكتب ربي لي الغياب والسلامة من الحادث المؤسف، فلك الحمد يا رب. اللهم اشف صديقاتي والسائقين شفاء لا يغادر سقما. اللهم خذ بيدهم وردهم إلى أهليهم وأولادهم يا حي يا قيوم».

وقدمت المعلمة فاطمة شكرها وتقديرها لأسرة مستشفى الملك خالد بحائل.⁩ وقالت للطاقم الطبي ألف شكر لوقفتهم مع المصابات وتعاملهم الراقي. الشكر لهم جميعا.

وكانت معلمات من مدرستين أُصبن بجراح متعددة في التحام بين الحافلة المقلة لهن مع مركبة أخرى على الطريق الرابط بين السبعان وسميراء أثناء رحلتهن اليومية إلى مقار عملهن.