شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: اعتماد «الدراسات العليا» لبرامج إعداد المعلم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد السبيعي (الخرمة) وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مديري الجامعات

وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مديري الجامعات السعودية بفتح برامج إعداد المعلم اعتبارا من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1440-1441، على أن تكون في مستوى الدراسات العليا، عدا برنامج إعداد معلمة الطفولة المبكرة في مستوى البكالوريوس، في خطوة استهدفت الارتقاء بأداء المعلمين. وأوضح تعميم (حصلت "الخليج 365" على نسخة منه) أن يتم اعتماد الإطار التنفيذي لتجديد برامج إعداد المعلم، وتصميم برامج إعداد المعلم وفقاً للتنظيم في الإطار التنفيذي لتجديد برامج إعداد المعلم، إضافة إلى عدم فتح القبول في جميع برامج إعداد المعلم القائمة حالياً، ومن ذلك برامج رياض الأطفال وبرامج تعليم الطفولة المبكرة، إلا بعد تجديدها. على أن يبدأ القبول في البرامج الجديدة لإعداد المعلم اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي القادم ١٤٤٠-١٤٤١، وفق المراحل التي اعتمدتها لجنة تطوير برامج إعداد المعلم، على أن تكون برامج إعداد المعلم في مستوى الدراسات العليا، عدا إعداد معلمة الطفولة المبكرة الذي يمكن أن يقدم على مستوى البكالوريوس ويقتصر على الإناث.

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