شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف المشرفين بمراقبة الانضباط المدرسي في الأسبوع الحي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض كافةَ المشرفين التربويين، والمشرفات التربويات، بزيارة ميدانية لجميع المدارس، لمتابعة الانضباط الدراسي خلال الأسبوع الحي (النشط) الذي يسبق اختبارات الفصل الدراسي الأول.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة المركزية للانضباط المدرسي الذي ترأسه مساعد المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية بنين عبدالله الغنام ومساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بنات ريم الراشد وأعضاء لجنة الانضباط المدرسي، وأكد الغنام على ضرورةَ متابعة تنفيذ إجراءات خطة الانضباط المدرسي وآلية إدخال الغياب في برنامج نور لترسيخ قيمة الانضباط في نفوس الطلاب والطالبات ليكون سلوكا عاما في شخصياتهم يساعدهم على تحمل المسؤولية، وتم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار الزيارات الإشرافية لمتابعة انضباط الطلاب والطالبات والتأكيد على المدارس بعقد مجالس للآباء وتبصيرأولياء الأمور بدورهم في تحقيق انضباط الطلاب والطالبات والتعاون المستمر مع المدرسة والاستفادة من وسائل الاتصال والتقنية لتوعية الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، تجاه تأثير الغياب السلبي على الأبناء.

وأكدت اللجنة على جميع المدارس بتفعيل الأسبوع الحي والذي سيتضمن احتفاء الإدارة باليوم العالمي للغة العربية وتوجيه المعلمين والمعلمات باستثماره لتنفيذ الخطط لمعالجة ضعف الطلبة في مختلف المواد خلال الأسبوع الحي.