شكرا لقرائتكم خبر عن مدير هيئة مكة للميدانيين: فكروا في حلول نوعية للمخالفات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف) أوصى مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة فؤاد العمري الأعضاء الميدانيين في الطائف بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة والتنسيق معهم لمعالجة ما يظهر من مخالفات شرعية ونظامية وحث الميدانيين على إيجاد الحلول النوعية في تغيير المنكر بالطرق والأساليب الموافقة للأدلة الشرعية والأنظمة المرعية. جاء ذلك لدى زيارته لهيئة محافظة الطائف، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من الزيارة هو التواصي بالحق وتذكر ما أكرمنا الله به من نعمة الإسلام وسكنى الأرض المباركة، وأكد العمري خلال اللقاء أن من مقاصد الشريعة العليا القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق مراد الشارع الحكيم. مبينا حرص الدولة على إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعمها بكافة الإمكانات البشرية والمادية والتقنية.

أوصى مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة فؤاد العمري الأعضاء الميدانيين في الطائف بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة والتنسيق معهم لمعالجة ما يظهر من مخالفات شرعية ونظامية وحث الميدانيين على إيجاد الحلول النوعية في تغيير المنكر بالطرق والأساليب الموافقة للأدلة الشرعية والأنظمة المرعية. جاء ذلك لدى زيارته لهيئة محافظة الطائف، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من الزيارة هو التواصي بالحق وتذكر ما أكرمنا الله به من نعمة الإسلام وسكنى الأرض المباركة، وأكد العمري خلال اللقاء أن من مقاصد الشريعة العليا القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق مراد الشارع الحكيم. مبينا حرص الدولة على إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعمها بكافة الإمكانات البشرية والمادية والتقنية.

شكرا لقرائتكم خبر عن مدير هيئة مكة للميدانيين: فكروا في حلول نوعية للمخالفات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .