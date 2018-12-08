مصنع لوجبات الحجاج والمعتمرين بالعاصمة المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة

يعتزم متعهدو الإعاشة بالعاصمة المقدسة إنشاء مصنع للوجبات مسبقة التجهيز لخدمة الحجاج والمعتمرين وزوار البلد الحرام طوال العام.

وأوضح رئيس طائفة متعهدي الإعاشة أحمد الشريف لـ «مكة» أن الهدف من إنشاء المصنع هو التحول من الموروث التقليدي للتغذية إلى صناعة الضيافة في ظل رؤية المملكة 2030 من أجل تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، لافتا إلى أن طائفة متعهدي الإعاشة ستعلن خلال الأيام المقبلة إنشاء شركة مساهمة من أرباب قطاع الإعاشة، حيث وزعت استبيانات إلى جميع متعهدي الإعاشة والبالغ عددهم 204 متعهدين، وافق 83 منهم على المساهمة في تأسيس الشركة.

وألمح إلى أنهم يعملون حاليا على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وتقدير تكلفته الإجمالية وبعد الانتهاء من الإعلان عن تأسيس الشركة المساهمة ستجري مخاطبة الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها إمارة منطقة مكة المكرمة من أجل الدعم وإعطاء الطائفة قطعة أرض لتنفيذ المشروع عليها.

ونوه إلى أن أول مشاريع شركة المساهمة هو إنشاء مصنع للإعاشة يخدم زوار العاصمة المقدسة من خلال تقديم وجبات صحية، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع ستحددها الشركة المشغلة بناء على المساحة التي سيشيد عليها المصنع.

وبين الشريف أن من أهداف تأسيس الشركة تنمية الاقتصاد والتحول من الموروث التقليدي إلى صناعة الضيافة وحماية اقتصاد المستثمرين الصغار من التقلبات الاقتصادية، إضافة إلى تقديم خدمة تليق بالحاج والمعتمر.

واختتم بأنهم في قطاع الإعاشة يتطلعون إلى صناعة منتج ينافس كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال التغذية، وتصديره إلى جميع أنحاء العالم تحت مسمى صنع في مكة.