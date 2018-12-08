مركز لتحسين جودة حياة الفرد والأسرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

حددت الترتيبات التنظيمية 13 اختصاصا لمركز برنامج جودة الحياة، والتي يعمل بها ابتداء من نشرها أمس في الجريدة الرسمية، حيث يهدف المركز إلى تمكين البرنامج من تحسين جودة حياة الفرد والأسرة، وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث مبادرات تعزز مشاركة الفرد والأسرة في الهوايات والأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية والترويحية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتطوير قطاع الهوايات والأنشطة والفعاليات المرتبطة به، وتوليد الوظائف وتنويع النشاط الاقتصادي.

ويهدف المركز كذلك إلى تمكين البرنامج من تعزيز قابلية العيش وفق معايير أساسية تحقق مستوى مرضيا من المعيشة، فيما أكد قرار مجلس الوزراء إلغاء البرنامج الوطني لدعم الهوايات والأنشطة «داعم»، وصندوق دعم الهوايات والأنشطة، الصادر في شأنهما قرار مجلس الوزراء رقم 608 بتاريخ 24 /9 /1438.

وأوضحت الترتيبات التنظيمية أن المركز يتسم بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

اختصاصات ومسؤوليات المركز في سبيل تحقيق أهدافه:

اقتراح المبادرات والموافقة على خطة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المنفذة. الإشراف على تنفيذ المبادرات، ومتابعة إنجازها، وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق الالتزامات المحددة لها. تنفيذ المبادرات التي تكلفه بها اللجنة. تشجيع القطاعين العام والخاص على تبني مبادرات مبتكرة وإبداعية تحقق جودة الحياة في المملكة. الاستعانة بالكفايات المحلية والدولية المتخصصة للخروج بأفكار إبداعية لتحسين جودة الحياة. تشجيع وتحفيز إنشاء المعاهد ومراكز التدريب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لاحتضان ورعاية المواهب وبناء الكفاءات المتخصصة في المجالات المتعلقة بجودة الحياة. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على التعريف بأندية الهواة في المجتمع، ووضع إطار تنظيمي لها. اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة باختصاصات المركز، واتخاذ ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير إجراءات إصدار التراخيص لأندية الهواة، واتخاذ ما يلزم لإصدار تراخيص للهوايات التي لا تشرف عليها أي جهة. اقتراح إنشاء المرافق وتأسيس الخدمات، وذلك لتلبية متطلبات الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالهوايات، والرفع عن ذلك لاتخاذ ما يلزم في شأنها. تقديم الدعم للجهات الحكومية وغيرها ذات الصلة بالهوايات، لرفع مستوى مرافقها وتهيئتها بما يناسب الأنشطة والفعاليات المزمع إقامتها. العمل مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالهوايات، لإعداد الضوابط التي تمكنها من الاستفادة من مرافقها بما يحقق لها عوائد مالية. تأسيس حاضنات الأعمال والخدمات المشتركة، وتطويرها، لدعم أندية الهواة.

موارد المركز:

أ - ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.

ب - المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها.

ج - ما تقبله اللجنة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

د - أي مورد آخر تقره اللجنة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.