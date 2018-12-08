شكرا لقرائتكم نائب أمير «الشرقية» عضواً متطوعاً في أعمال الدفاع المدني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الأحساء - حسن البقشي | منذ ساعة في 8 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 8 ديسمبر 2018 / 02:03

انضم نائب أمير «الشرقية» الأمير أحمد بن فهد بن سلمان إلى صفوف المتطوعين في أعمال الدفاع المدني، وذلك خلال فعاليات اليوم العالمي للتطوع، التي نظمتها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، إذ تسلم بطاقته الرسمية عضواً متطوعاً في جهاز الدفاع المدني، وذلك خلال رعايته وافتتاحه فعالية اليوم العالمي للتطوع تحت شعار «معا نتطوع لرؤية طموحة»، والتي أقيمت في مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك) في محافظة الخبر أول من أمس (الخميس).



وأكد مدير الدفاع المدني في المنطقة الشرقية اللواء راشد المرى، أن العمل التطوعي عمل إنساني نبيل اكتسب أهمية خاصة في مجتمعنا كونه من أفضل الأعمال التي يقوم به الإنسان لأنه يأتي بدافع عمل الخير للآخرين من دون مقابل، والعمل التطوعي يسهم في تحديد أدوار الأفراد واستثمار طاقاتهم ومهاراتهم وتنمية أوقات فراغهم بما يفيد غيرهم.

وأشار إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني كانت سباقة في استقطاب المتطوعين والاستفادة منهم في أعمالها، وكانت التجربة الأولى في حج عام 1407هـ، وتعاقبت مشاركات المتطوعين واستقطابهم تباعاً في العديد من الحالات الطارئة ومواسم الحج والعمرة وحتى وقتنا الحالي.

وشدد على أن المديرية العامة للدفاع المدني لا تدخر جهداً في استقطاب المتطوعين والفرق التطوعية، وأصبح بإمكان الراغبين بالالتحاق بالعمل التطوعي الدخول إلى البوابة الإلكترونية للدفاع المدني والرفع بطلب التطوع.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي للمديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني، أن انضمام نائب أمير المنطقة الشرقية يمثل إضافة حقيقية لمسيرة التطوع في جهاز الدفاع المدني، مشيراً إلى أن اليوم العالمي للتطوع هذا العام يأتي بشعار «معا نتطوع لرؤية طموحة» متوافقاً مع رؤية المملكة 2030 والتي تطمح إلى الوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030، وأن العمل التطوعي بأعمال الدفاع المدني يشهد تطوراً ملحوظاً ومتسارعاً.