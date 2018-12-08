شكرا لقرائتكم نجران: مركز الأمير سلطان يجري 11 عملية قلب مفتوح خلال شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نجران - «الحياة» | منذ ساعة في 8 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 8 ديسمبر 2018 / 01:59

أجرى مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب في نجران لأول مرة منذ تأسيسه، 11 عملية قلب مفتوح خلال شهر من العام الحالي 2018، وذلك بمعدل (3-5) في الأسبوع. وتمكن فريق جراحة القلب من إجراء جراحات متنوعة أبرزها عملية عالية الخطورة لمريض يبلغ من العمر 92 عاماً عانى من الآم في الصدر اتضح من خلال القسطرة التشخيصية وجود تضيقات في الجذع الأيسر الرئيس وبقية الشرايين التاجية استدعت التدخل الجراحي العاجل، استخدمت خلالها ولأول مرة عملية القلب النابض بدون جهاز تروية القلب والرئة الاصطناعي في زراعة الشرايين له، تحت إشراف فريق طبي مكون من استشاريين في جراحة القلب والتخدير والعناية المركزة وعدد من الكوادر الفنية المتخصصة الأخرى.



وأوضح المركز أن هذه النجاحات تأتي تماشياً مع الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لتحقيق أهدافها للمضي قدماً في برنامج التحول الوطني 2020، وتحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) بتحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية ٢٠٣٠.