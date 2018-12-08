شاهد.. شابان يؤديان الصلاة معاً أثناء انتظارهما للمرور بعد تصادم مركبتيهما

دبي - بواسطة محمد فارس صحيفة عين الحقيقة ( صحيفة عين الحقيقة) وثق مقطع فيديو أداء شابين في المدينة المنورة للصلاة معاً أثناء انتظارهما للمرور، بعد تعرض مركبتيهما لحادث سير؛ إثر اصطدامهما ببعضهما في أحد الطرق.ويظهر المقطع تشغيل الشابين للإضاءة التحذيرية في إحدى المركبتين بعد إيقافهما على جانب الطريق، وانشغالهما بأداء الصلاة في الرصيف المجاور للطريق. إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

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