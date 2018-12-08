شاهد بالفيديو.. السطو على عامل محطة وقود بحائل وخطفه وسلبه

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تبحث الجهات الأمنية بحائل عن شخصَيْن؛ اختطفا عامل محطة وقود آسيويًّا بحي النقرة، وسلباه خمسة آلاف ريال وهاتف نقال، وأنزلاه بحي المطار.

وظهر في مقطع فيديو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قدوم مركبة يستقلها شخصان على الأقل، وطلبا تعبئة البنزين، وبعد تأكدهما من خلو المكان ومناسبته نزل أحد الشبان، وكان غير ملثم، للنيل من العامل، واستخدم القوة في خطفه والهروب به. وفور بدئه في إرغام العامل على الركوب، ومقاومة الأخير له، نزل السائق لمساعدة زميله، ونجحا في إركابه، والهروب به إلى حي المطار، وسلبا ما يحمله العامل من مبالغ، قُدرت بخمسة آلاف ريال، إضافة لهاتفه الشخصي، ثم قاما بإنزاله.

الجدير ذكره أن العامل لم يتعرض لأي أذى، وقد عاد للعمل في المحطة عصر اليوم.

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