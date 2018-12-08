شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى المجالس البلدية في الأحساء يوصي بآلية لتقييم الأعضاء والان نبدء بالتفاصيل

أوصى المشاركون في الملتقى الأول للمجالس البلدية للأمانات، الذي أقيم مؤخرا في محافظة الأحساء بأهمية التعرف على مهام السلطات التنفيذية في بداية أي دورة، ووضع آلية لتقييم أعضاء المجالس البلدية، استقلالية المجلس البلدي إداريا وماليا.

وتم عرض التوصيات بحضور الأمين العام للمجالس البلدية م.بريك بن عبدالله القرني، ومستشاريه عبدالله محمد المنصور، وم.عبدالله الزهراني، ورئيس مجلس بلدي الأحساء الدكتور أحمد البوعلي بمشاركه (17) مجلسا بلديا، وذلك في محافظة الأحساء.

أبرز التوصيات

وتضمنت أبرز التوصيات المقدمة على النحو التالي: أهمية تكثيف تدريب أعضاء المجالس البلدية في أول ثلاثة شهور من الدورة لتهيئتهم للعمل البلدي، وأهمية وجود خطة إستراتيجية وتشغيلية لكل مجلس بلدي، واقتراح فترة انتقالية بين المجلس السابق والمجلس الجديد لتسليم الملفات والمبادرات للمحافظة على استمرار الأعمال المؤسسية، ووضع كل المبادرات وآليات العمل، التي عرضها المجلس لدراستها وتسليمها للمجلس الجديد للبناء عليها، واقتراح عقد لقاءات بصفة دورية للمجالس البلدية وتخصيص مواضيع محددة لكل لقاء، وتطوير أنظمة ولوائح الاستثمارات البلدية وتفعيل الشراكة مع المستثمرين ورفع مستوى الوحدات الإدارية المعنية بالاستثمار إلى وكالة، والتأكيد على الأمانات والبلديات برفع تقارير دورية لمجالس البلدية، والمزيد من الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إنشاء اللجان المختصة وإلزام الأمانات والبلديات بمعايير الوصول الشامل بناء على الأمر السامي رقم (35363 لعام 1434هـ)، وزيادة المبالغ المخصصة للميزانيات والمجالس البلدية وتسهيل إجراءات الحصول على السلفة، وتنويع اختيار الأعضاء المعينين لتشمل جميع التخصصات ذات العلاقة بالعمل البلدي، والتأكيد على اعتماد وظائف لأمناء المحاسبين وسكرتارية للمجالس البلدية كحد أدني أربع وظائف، وتفريغ أعضاء المجالس البلدية ولو جزئيا، واعتماد جائزة لأفضل مجلس بلدي متميز.

تطور ملموس

وقد رفعت المجالس تقديرها وجزيل شكرها لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يبذلانه من خدمة البلاد ومصالح العباد على كل الأصعدة، كما شكر المجتمعون صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه على ما تشهده المنطقة من تطور ملموس وعناية فائقة.

دعم متواصل

كما شكر الحضور الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء على رعايته ودعمه واستقباله لرؤساء المجالس وعلى كلماته التحفيزية، كما شكروا وزير البلدية والقروية م. عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ على موافقته لعقد اللقاء، وعلى دعمه المتواصل للمجالس البلدية وتطويرها.