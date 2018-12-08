شكرا لقرائتكم خبر عن صحة حفرالباطن تطلق معرضا تزامنا مع «عالمي التطوع» والان نبدء بالتفاصيل

إقبال على المعرض (اليوم)

إقبال على المعرض (اليوم)

أطلقت صحة حفرالباطن معرضا توعويا تضمن عدة أركان توعوية تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع، وتحت شعار «تطوعي صحة».

وتضمن المعرض الذي دشنه محافظ حفرالباطن عبدالمحسن العطيشان وبحضور مدير الشؤون الصحية بحفرالباطن ناصر الصافي أركانا توعوية وكشفية وركنا خاصا يقدم تطعيمات الانفلونزا الموسمية ويعرف بأهميتها، وركنا للكشف عن داء السكري، وركنا للتوعية بخطر الألعاب الالكترونية على الأطفال وطرق الوقاية من أضرارها، وركنا تعريفيا بالإسعافات الأولية.

يذكر أن المعرض يستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة، وهو ضمن مبادرات تجاوزت المائة أعلنت عن إطلاقها صحة حفرالباطن تجاوز وعدد المشاركين ١٠٠٠ متطوع ومتطوعة.

ومن جانب آخر وتزامناً مع اليوم العالمي للتطوع، أطلقت صحة حفرالباطن أيضا مبادرة بتجهيز عربة صحية متكاملة تستهدف زيارة الجهات الحكومية في مقراتها لإجراء فحوصات الضغط والسكر وتقديم تطعيم الانفلونزا الموسمية والتعريف بأهميتها، وبدأت القافلة رحلتها إلى شرطة حفرالباطن حيث تم إجراء الفحوصات لعدد كبير من الموظفين.

ثم قامت القافلة بزيارة إدارة التعليم لتقديم نفس الفحوصات ثم إدارة المرور تبعها الأحوال المدنية وشركة الكهرباء ثم اختتمت القافلة نشاطها بإجراء الفحوصات والتوعية لمنسوبي أمانة حفرالباطن.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات تجاوز عددها 100 مبادرة أطلقتها صحة حفرالباطن تحت شعار #تطوعي_صحة وبمشاركة أكثر من 1000 متطوع تهدف إلى التوعية الاجتماعية وغرس ثقافة التطوع.