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شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسلم دفعة مساعدات لنازحي شمال نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل
نازحون ينتظرون دورهم في عملية التسليم (واس)
نازحون ينتظرون دورهم في عملية التسليم (واس)
وتسلم المساعدات مدير عام وكالة إدارة الطوارئ النيجيرية م. مصطفى ميهاجا في مدينة «مايدوقري" الواقعة في شمال شرق نيجيريا، بحضور حاكم ولاية "برنو" السيد كاسم شتيما، ووزير الدفاع النيجيري الجنرال منصور دان علي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بوسطجي.
وسيستفيد من هذه المساعدات أكثر من 840 ألف نازح، التي سيتم توزيعها بالتعاون مع وكالة إدارة الطوارئ النيجيرية وبالتنسيق مع وزارة الدفاع النيجيرية.
وتأتي هذه المساعدات انطلاقاً من الثوابت الإنسانيّة والقيم السّامية التي تأسّس عليها المركز ودوره الرّائد في رفع المعاناة عن المتضررين في جميع أنحاء العالم.
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