شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسلم دفعة مساعدات لنازحي شمال نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 70,243 سلة غذائية، تمثل الدفعة الأولى من حزمة المساعدات الغذائية المعتمدة للنازحين في ولايات شمال شرق نيجيريا والبالغة 140,468 سلة غذائية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، في إطار تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار، كمساعدات غذائية عينية لمؤازرة هؤلاء النازحين.

وتسلم المساعدات مدير عام وكالة إدارة الطوارئ النيجيرية م. مصطفى ميهاجا في مدينة «مايدوقري" الواقعة في شمال شرق نيجيريا، بحضور حاكم ولاية "برنو" السيد كاسم شتيما، ووزير الدفاع النيجيري الجنرال منصور دان علي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بوسطجي.

وسيستفيد من هذه المساعدات أكثر من 840 ألف نازح، التي سيتم توزيعها بالتعاون مع وكالة إدارة الطوارئ النيجيرية وبالتنسيق مع وزارة الدفاع النيجيرية. ‏

وتأتي هذه المساعدات انطلاقاً من الثوابت الإنسانيّة والقيم السّامية التي تأسّس عليها المركز ودوره الرّائد في رفع المعاناة عن المتضررين في جميع أنحاء العالم.