"تعليم الرياض" يوجه المشرفين بمتابعة الانضباط خلال "الأسبوع الحي"

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

وجّهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض كل المشرفين التربويين، والمشرفات التربويات، بتنفيذ زيارات ميدانية لجميع المدارس؛ لمتابعة الانضباط الدراسي خلال الأسبوع الحي "النشط"، وهو الأسبوع الذي يسبق اختبارات الفصل الدراسي الأول.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية للانضباط المدرسي الذي ترأسه يوم أمس مساعد المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية "بنين" عبدالله بن سعد الغنام، ومساعدة المدير العام للشؤون التعليمية "بنات" ريم الراشد، وأعضاء لجنة الانضباط المدرسي بالإدارة.

وخلال الاجتماع؛ أكد "الغنام" ضرورة متابعة تنفيذ إجراءات خطة الانضباط المدرسي وآلية إدخال الغياب في برنامج "نور"؛ نظراً لأهمية ترسيخ قيمة الانضباط في نفوس الطلاب والطالبات؛ حتى يكون سلوكاً عاماً في شخصياتهم يساعدهم على تحمّل المسؤولية تجاه ذواتهم وأسرهم ووطنهم.

وتم التأكيد على ضرورة استمرار الزيارات الإشرافية لمتابعة انضباط الطلاب والطالبات، والتأكيد على المدارس بعقد مجالس للآباء للاجتماع بأولياء الأمور، وتبصيرهم بدورهم في تحقيق انضباط الطلاب والطالبات والتعاون المستمر مع المدرسة؛ لمتابعة ذلك والاستفادة من وسائل الاتصال والتقنية لتوعية الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، تجاه التأثير السلبي للغياب على الأبناء.

وأكدت اللجنة على جميع المدارس أهمية تفعيل "الأسبوع الحي" الذي سيشهد احتفاء الإدارة باليوم العالمي للغة العربية، وتوجيه المعلمين والمعلمات باستثماره لتنفيذ الخطط لمعالجة ضعف الطلبة في مختلف المواد.

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