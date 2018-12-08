وزير النقل: انتهينا من حصر النقاط التي تكثر فيها الحوادث المرورية على الطرق

محمد بن مسعود - الدمام - انخفاض إيجابي في نسبة الحوادث المميتة في السعودية

أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، الدكتور نبيل العمودي، الانتهاء من حصر جميع النقاط السوداء على الطرق التي تكثر وتكرر فيها الحوادث المرورية؛ وذلك لرفع سلامة الطرق بمشاركة جهات عدة. مشيرًا في هذا الصدد إلى انخفاض إيجابي في نسبة الحوادث المميتة في السعودية من 28 وفاة لكل 100 ألف عام 2016 إلى (18.6) عام 2018.

ولفت العمودي خلال حديثه أمس لبرنامج mbc في أسبوع إلى أن التوجيه العام لمنظومة النقل العام يسير نحو تحويل السعودية إلى مركز لوجستي عالمي، يربط القارات الثلاث. مبينًا أن إحدى ركائز هذه الاستراتيجية هو استخدام التقنية لرفع كفاءة استخدام البنية التحتية في السعودية. مشيرًا في هذا الصدد إلى تدشين منظومات تقنية جديدة في المملكة.

ووصف وزير النقل مترو الرياض الذي قارب على الانتهاء بمشروع نقل عام جبار، يمكن أن يكون الأكبر على مستوى العالم الذي ينفذ في خطوة واحدة!! كاشفًا عن خطط مستقبلية للتوسع في مشاريع شبكة القطاع.