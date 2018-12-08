ديربي الرياض: الهلال لتوسيع الفارق والنصر لاستعادة التوازن

محمد بن مسعود - الدمام - في اليوم الختامي من الجولة 12 لدوري المحترفين

تختتم اليوم منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لأندية المحترفين بإقامة ثلاث مواجهات نارية خاصة وأنه تبرز فيها مواجهة ينتظرها عشاق الكرة المستديرة في العالم العربي، مواجهة من العيار الثقيل نتائجها سترسم ملامح الصدارة والوصافة بشكل كبير للمرحلة الأولى من عمر الدوري.

الهلال × النصر

تتجه الأنظار عصر اليوم صوب ملعب جامعة الملك سعود الذي يحتضن مباراة مهمة تترقبها الجماهير باهتمام بالغ كأول مواجهة كبرى يشهدها الموسم الجديد من الدوري، ألا وهي ديربي الكرة السعودية بين الغريمين التقليديين الهلال المتصدر ووصيفه النصر.

يستضيف الهلال جاره وغريمه النصر في ديربي العاصمة الرياض المرتقب الذي يدخله الفريقان بمشاعر مختلفة، حيث يضع الهلال نصب عينيه هدفاً واحداً يتمثل في مواصلة الاستمرار بحصد الانتصارات وتقديم العروض القوية للوصول للفوز العاشر الذي سيمنحه فرصة الانفراد بالصدارة وتوسيع الفارق مع أقرب مطارديه إلى خمس نقاط.

يدرك المتصدر أن التفريط في أي نقطة يعني انقضاض غريمه ومنافسه على الصدارة، لذلك سيدخل المباراة برغبة الفوز ولا شيء غيره للظفر بالنقاط الثلاث.

في المقابل سيكون النصر مطالباً بنسيان النتائج المخيبة التي لازمت الفريق في الأسبوع الفائت من أجل استعادة توازنه لتجاوز عثرة الجولة الماضية والعودة لسكة الانتصارات ووضع حد للتفريط بالنقاط، فأي هزيمة أخرى ستعرض آماله في المنافسة إلى خطر إلى جانب أنه يبحث عن إيقاف تفوق غريمه التقليدي عليه حيث لم يعرف طعم الفوز في المباريات 9 الأخيرة في الدوري.

فالنصر يعاني عربياً ومحلياً بعد توديعه لبطولة كأس زايد للأبطال من دور ثمن النهائي ثم تعرضه للخسارة في الدوري على أرضه وأمام جماهيره من أمام مضيفه الوحدة ما وضع الفريق في الوصافة وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة.



الرائد × الأهلي

يحل الأهلي ثالث الترتيب بـ 23 نقطة ضيفاً ثقيلاً على مضيفه الرائد الثاني عشر برصيد 11 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة عند الساعة (5:50) مساءً.

يدخل الضيوف اللقاء منتشين بخطف بطاقة الترشح لدور ربع نهائي بطولة كأس زايد للأبطال لذا يطمحون إلى تحقيق فوز يقربهم أكثر من المتصدر وخطف المركز الثاني في حال تعثر النصر.

في حين يسعى أصحاب الضيافة لاستثمار عاملي الأرض والجماهير للاستمرار بصحوتهم على أمل تحقيق فوز تاريخي يحسن من وضع الفريق في جدول الترتيب.



الفتح × الحزم

ويواجه الفتح العاشر بـ 13 نقطة ضيفه الحزم الثالث عشر بـ 11 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء عند الساعة (5:30) مساءً.

يتطلع أصحاب الضيافة لمحو آثار هزيمة الجولة الماضية وإيقاف هدر النقاط من خلال تحقيق انتصار يستعيدون به مركزهم الثامن في جدول الترتيب.

من جانبه يبحث فريق الحزم عن تحقيق فوزه الثالث هذا الموسم لتحسين وضعه في سلم الترتيب والابتعاد عن مناطق الخطر كونه سيلاقي الفتح والهلال في الجولتين القادمتين.