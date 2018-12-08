الفهد: هذه الخطة ستهزم الهلال.. ونهائي الدوري بجدة أجمل الذكريات

محمد بن مسعود - الدمام - أكد نجم النصر السابق ناصر الفهد أن النصر يضم أفضل عناصر أجنبية في الدوري السعودي، وأنه في حال دخولهم بثقلهم الفني المعروف عنهم سيكون عاملاً حاسمًا في تجيير نتيجة المواجهة لصالح فريقهم النصر. كما أن رغبة الفوز وروح النصر ربما يكون لهما كلمة الفصل في هذه المواجهة.

وقال الفهد في حديث لصحيفة "الخليج 365": الفريق لم يظهر بالصورة المأمولة في مواجهة الوحدة، ورب ضارة نافعة؛ فتكون مواجهة الوحدة دافعًا للظهور المميز اليوم. وتبقى العناصر بشكل عام متقاربة بين الفريقين، وفي الخطوط كافة.

وأضاف الفهد: الهلال يعاني في متوسطي الدفاع، ولكن مدرب الهلالي "خيسوس" يملك من الذكاء ما جعل الفريق يتجاوز هذه المعضلة بتكثيف خط الوسط؛ لذلك أتمنى من نجوم النصر الضغط العالي في ملعب الهلال، وفي حال نجح لاعبو النصر في هذه المهمة فستظهر مشاكل فنية كبيرة في الخط الخلفي لفريق الهلال.

ووضع الفهد طريقة فنية، يراها ملائمة لمواجهة الثقل الفني للهلال؛ إذ قال: أفضل طريقة أربعة في خط الدفاع، ومحوران، هما (الجبرين وبيتروس)، وثلاثة في خط الوسط (يحيى الشهري – مرابط – جوليانو)، وفي خط الهجوم (أحمد موسى). وبهذه الطريقة ربما النصر يحدث الفارق أمام الهلال.

وختم الفهد حديثه باستعادة ذكريات سابقة في ديربي العاصمة: جميع المباريات مع شقيقنا الهلال كانت مميزة، والأجمل نهائي بطولة الدوري الذي جمع النصر بالهلال في مدينة جدة، وفاز النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف عام 1415هـ.