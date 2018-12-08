شاهد .. مهندسة سعودية شاركت في إطلاق القمرَيْن الصناعيَّيْن: النساء شكَّلن 20% من فريق العمل

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قالت المهندسة بيان المقحم، أحد أعضاء الفريق السعودي الذي أطلق القمرَيْن الصناعيَّيْن "سعودي سات 5أ" و"سعودي سات 5ب"، إن نسبة النساء في فريق العمل شكلت نحو 20 %، مشيرة إلى أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تعمل على بناء كوادر سعودية قادرة على الإنجاز.
وذكرت "المقحم" في حديث تلفزيوني لبرنامج "يا هلا" أنها "بدأت العمل مع المدينة في عام 2013 بعد تخرجها من جامعة الملك سعود (تخصص علوم حاسب)".
ولفتت إلى أنها كانت تمتلك خبرة بسيطة في بداية انضمامها، ولكن تم تأهيلها وتدريبها بشكل مكثف على علوم الفضاء. مضيفة بأنه "شيء مختلف تمامًا وجديد؛ فكان لا بد من التعرف على أساسياته لتطوير برامج مناسبة له، ومن ثم شاركت في مشاريع عدة في المركز، من ضمنها تطوير برمجيات المحطة الأرضية".
وأجابت المهندسة السعودية عن سؤال حول نسبة المهندسات السعوديات المشاركات في الفريق بأنهن شكلن نحو 20 % من فريق العمل.
واختتمت بقولها: "بالنسبة لنا العمل بدأ اليوم في المحطة الأرضية، وهذا تحدٍّ جديد، ومرحلة طويلة، سنعمل عليها".
يُذكر أن السعودية نجحت في إطلاق القمرين الصناعيَّيْن "سعودي سات 5أ" و"سعودي سات 5ب" أمس الجمعة 7 ديسمبر 2018م عند الساعة الـ12:12 ظهرًا بتوقيت بكين على متن الصاروخ الصيني (Long March 2D) من قاعدة جيوغوان بجمهورية الصين الشعبية. وستتم إدارة وتشغيل هذين القمرين من محطة تحكم متطورة، تقع في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض.
شاهد .. مهندسة سعودية شاركت في إطلاق القمرَيْن الصناعيَّيْن: النساء شكَّلن 20% من فريق العملياسر نجدي الخليج 365 2018-12-08
قالت المهندسة بيان المقحم، أحد أعضاء الفريق السعودي الذي أطلق القمرَيْن الصناعيَّيْن "سعودي سات 5أ" و"سعودي سات 5ب"، إن نسبة النساء في فريق العمل شكلت نحو 20 %، مشيرة إلى أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تعمل على بناء كوادر سعودية قادرة على الإنجاز.
وذكرت "المقحم" في حديث تلفزيوني لبرنامج "يا هلا" أنها "بدأت العمل مع المدينة في عام 2013 بعد تخرجها من جامعة الملك سعود (تخصص علوم حاسب)".
ولفتت إلى أنها كانت تمتلك خبرة بسيطة في بداية انضمامها، ولكن تم تأهيلها وتدريبها بشكل مكثف على علوم الفضاء. مضيفة بأنه "شيء مختلف تمامًا وجديد؛ فكان لا بد من التعرف على أساسياته لتطوير برامج مناسبة له، ومن ثم شاركت في مشاريع عدة في المركز، من ضمنها تطوير برمجيات المحطة الأرضية".
وأجابت المهندسة السعودية عن سؤال حول نسبة المهندسات السعوديات المشاركات في الفريق بأنهن شكلن نحو 20 % من فريق العمل.
واختتمت بقولها: "بالنسبة لنا العمل بدأ اليوم في المحطة الأرضية، وهذا تحدٍّ جديد، ومرحلة طويلة، سنعمل عليها".
يُذكر أن السعودية نجحت في إطلاق القمرين الصناعيَّيْن "سعودي سات 5أ" و"سعودي سات 5ب" أمس الجمعة 7 ديسمبر 2018م عند الساعة الـ12:12 ظهرًا بتوقيت بكين على متن الصاروخ الصيني (Long March 2D) من قاعدة جيوغوان بجمهورية الصين الشعبية. وستتم إدارة وتشغيل هذين القمرين من محطة تحكم متطورة، تقع في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض.
08 ديسمبر 2018 - 1 ربيع الآخر 1440
01:31 AM
قالت: تم تأهيلي وتدريبي بشكل مكثف على علوم الفضاء
قالت المهندسة بيان المقحم، أحد أعضاء الفريق السعودي الذي أطلق القمرَيْن الصناعيَّيْن "سعودي سات 5أ" و"سعودي سات 5ب"، إن نسبة النساء في فريق العمل شكلت نحو 20 %، مشيرة إلى أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تعمل على بناء كوادر سعودية قادرة على الإنجاز.
وذكرت "المقحم" في حديث تلفزيوني لبرنامج "يا هلا" أنها "بدأت العمل مع المدينة في عام 2013 بعد تخرجها من جامعة الملك سعود (تخصص علوم حاسب)".
ولفتت إلى أنها كانت تمتلك خبرة بسيطة في بداية انضمامها، ولكن تم تأهيلها وتدريبها بشكل مكثف على علوم الفضاء. مضيفة بأنه "شيء مختلف تمامًا وجديد؛ فكان لا بد من التعرف على أساسياته لتطوير برامج مناسبة له، ومن ثم شاركت في مشاريع عدة في المركز، من ضمنها تطوير برمجيات المحطة الأرضية".
وأجابت المهندسة السعودية عن سؤال حول نسبة المهندسات السعوديات المشاركات في الفريق بأنهن شكلن نحو 20 % من فريق العمل.
واختتمت بقولها: "بالنسبة لنا العمل بدأ اليوم في المحطة الأرضية، وهذا تحدٍّ جديد، ومرحلة طويلة، سنعمل عليها".
يُذكر أن السعودية نجحت في إطلاق القمرين الصناعيَّيْن "سعودي سات 5أ" و"سعودي سات 5ب" أمس الجمعة 7 ديسمبر 2018م عند الساعة الـ12:12 ظهرًا بتوقيت بكين على متن الصاروخ الصيني (Long March 2D) من قاعدة جيوغوان بجمهورية الصين الشعبية. وستتم إدارة وتشغيل هذين القمرين من محطة تحكم متطورة، تقع في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض.
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المصدر : الخليج 365
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