"العرب لجمال الخيول" و"حركيّة" يقدمان ورشة متنقلة لصيانة الكراسي المتحركة

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أعلنت بطولة العرب لجمال الخيل العربية توفير سيارة الورشة التي تقدم خدمة صيانة الكراسي المتحركة في أرض البطولة ابتداء من عصر اليوم السبت آخر أيام البطولة، وذلك تسهيلاً لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدن والمحافظات المحيطة بأرض البطولة في المزاحمية وبالتعاون مع ( جمعية حركية ).
وتستضيف البطولة وفداً من مستفيدي جمعية حركية لزيارتها والاستمتاع بفعالياتها، كما تستقبل من يريد الاستفادة من خدماتها.
وتعد بطولة العرب لجمال الخيول أول بطولة في السعودية تضع مواصفات في البنية التحتية للمباني والمرافق في موقع البطولة لتكون صديقة وتراعي احتياجات ذوي الإعاقة بالكامل.
"العرب لجمال الخيول" و"حركيّة" يقدمان ورشة متنقلة لصيانة الكراسي المتحركةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-08
أعلنت بطولة العرب لجمال الخيل العربية توفير سيارة الورشة التي تقدم خدمة صيانة الكراسي المتحركة في أرض البطولة ابتداء من عصر اليوم السبت آخر أيام البطولة، وذلك تسهيلاً لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدن والمحافظات المحيطة بأرض البطولة في المزاحمية وبالتعاون مع ( جمعية حركية ).
وتستضيف البطولة وفداً من مستفيدي جمعية حركية لزيارتها والاستمتاع بفعالياتها، كما تستقبل من يريد الاستفادة من خدماتها.
وتعد بطولة العرب لجمال الخيول أول بطولة في السعودية تضع مواصفات في البنية التحتية للمباني والمرافق في موقع البطولة لتكون صديقة وتراعي احتياجات ذوي الإعاقة بالكامل.
08 ديسمبر 2018 - 1 ربيع الآخر 1440
01:23 AM
تسهيلاً لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدن المحيطة بأرض البطولة في المزاحمية
أعلنت بطولة العرب لجمال الخيل العربية توفير سيارة الورشة التي تقدم خدمة صيانة الكراسي المتحركة في أرض البطولة ابتداء من عصر اليوم السبت آخر أيام البطولة، وذلك تسهيلاً لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدن والمحافظات المحيطة بأرض البطولة في المزاحمية وبالتعاون مع ( جمعية حركية ).
وتستضيف البطولة وفداً من مستفيدي جمعية حركية لزيارتها والاستمتاع بفعالياتها، كما تستقبل من يريد الاستفادة من خدماتها.
وتعد بطولة العرب لجمال الخيول أول بطولة في السعودية تضع مواصفات في البنية التحتية للمباني والمرافق في موقع البطولة لتكون صديقة وتراعي احتياجات ذوي الإعاقة بالكامل.
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المصدر : الخليج 365
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