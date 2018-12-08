"العرب لجمال الخيول" و"حركيّة" يقدمان ورشة متنقلة لصيانة الكراسي المتحركة

محمد بن مسعود - الدمام - تسهيلاً لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدن المحيطة بأرض البطولة في المزاحمية

أعلنت بطولة العرب لجمال الخيل العربية توفير سيارة الورشة التي تقدم خدمة صيانة الكراسي المتحركة في أرض البطولة ابتداء من عصر اليوم السبت آخر أيام البطولة، وذلك تسهيلاً لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدن والمحافظات المحيطة بأرض البطولة في المزاحمية وبالتعاون مع ( جمعية حركية ).

وتستضيف البطولة وفداً من مستفيدي جمعية حركية لزيارتها والاستمتاع بفعالياتها، كما تستقبل من يريد الاستفادة من خدماتها.

وتعد بطولة العرب لجمال الخيول أول بطولة في السعودية تضع مواصفات في البنية التحتية للمباني والمرافق في موقع البطولة لتكون صديقة وتراعي احتياجات ذوي الإعاقة بالكامل.