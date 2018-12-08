"ملكية الجبيل" تستعرض مستجدات الأمن السيبراني على طاولة خبراء التقنية

محمد بن مسعود - الدمام - خلال الفترة من 11 – 12 ديسمبر بمركز الملك عبدالله الحضاري

تستعرض الهيئة الملكية بالجبيل مستجدات التقنية والتحولات الرقمية في الأمن السيبراني من خلال أكثر من 25 ورقة عمل، وذلك بمؤتمر الجبيل لإنترنت الأشياء الصناعية (IIoT) الذي ستقيمه الهيئة الملكية خلال الفترة من 11 – 12 ديسمبر بمركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.

وستتركز أوراق العمل في المؤتمر حول توجهات إنترنت الأشياء الصناعية، والابتكار والتحول الرقمي، والكثير من الموضوعات التقنية المعاصرة.

وأوضح مدير إدارة تقنية المعلومات بالهيئة الملكية بالجبيل سلطان الفضلي أن الهيئة الملكية بالجبيل تسهم في طرح جملة من المحاور التقنية المهمة والرئيسية في إنترنت الأشياء الصناعية الذي يمثل نقلة جديدة في عالم الإنترنت.

وأضاف الفضلي بأن المؤتمر سيناقش العديد من المحاور، تتلخص في تأثير القوانين والتشريعات على الثورة الصناعية الرابعة، وتهديدات الأمن السيبراني من إنترنت الأشياء الصناعي والحلول، وكذلك الفرص والتحديات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، والدروس المستفادة من التجارب الناجحة، إضافة إلى مأمول وواقع الثورة الصناعية الرابعة.