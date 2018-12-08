العتيبي: الهلال أقرب للحسم.. وحراسة الفريقين مميزة

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رفض حارس الهلال السابق حسن العتيبي الترشيحات الجماهيرية والإعلامية والتي رجحت كفة فريقه الهلال أمام غريمه التقليدي النصر في ديربي العاصمة الذي سيجمعهما عصر اليوم على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، مؤكداً أن مواجهات الديربي تخضع غالباً للجوانب النفسية والمعنوية أكثر من العوامل الفنية، وقال العتيبي في حديث خاص لصحيفة "الخليج 365": " الهلال أفضل في الوقت الراهن من النصر من كافة النواحي النفسية والاستقرار الفني وتكامل الخطوط كما أن الفريقين يملكان أجود الخامات من اللاعبين، ولكن ستكون كلمة الفصل لمن يمتاز بالروح داخل المستطيل الأخضر.
وقال العتيبي: الهلال يملك لاعبين محليين أعلى من نظيره النصر كون النصر يفتقد البديل المميز على صعيد المحليين، بينما يملك النصر أجانب أكثر تميزاً من الهلال".
وعن حراسة الفريقين علق قائلاً: "حراسة الهلال مطمئنة جداً بوجود علي الحبسي الذي يعد من عناصر القوة في الفريق، كما أن المعيوف يعتبر حارساً جيداً، وفي النصر الحارس الأسترالي جيد ولكن يجب أن لا نغفل عن تميز الحارس وليد عبدالله الذي سد خانة الحراسة حال غياب الحارس الأساسي، لذلك أتوقع الحراسة في الفريقين جيدة جداً وأتوقع فوز الهلال في هذه المواجهة".
العتيبي: الهلال أقرب للحسم.. وحراسة الفريقين مميزةعبدالله الشهري الخليج 365 2018-12-08
رفض حارس الهلال السابق حسن العتيبي الترشيحات الجماهيرية والإعلامية والتي رجحت كفة فريقه الهلال أمام غريمه التقليدي النصر في ديربي العاصمة الذي سيجمعهما عصر اليوم على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، مؤكداً أن مواجهات الديربي تخضع غالباً للجوانب النفسية والمعنوية أكثر من العوامل الفنية، وقال العتيبي في حديث خاص لصحيفة "الخليج 365": " الهلال أفضل في الوقت الراهن من النصر من كافة النواحي النفسية والاستقرار الفني وتكامل الخطوط كما أن الفريقين يملكان أجود الخامات من اللاعبين، ولكن ستكون كلمة الفصل لمن يمتاز بالروح داخل المستطيل الأخضر.
وقال العتيبي: الهلال يملك لاعبين محليين أعلى من نظيره النصر كون النصر يفتقد البديل المميز على صعيد المحليين، بينما يملك النصر أجانب أكثر تميزاً من الهلال".
وعن حراسة الفريقين علق قائلاً: "حراسة الهلال مطمئنة جداً بوجود علي الحبسي الذي يعد من عناصر القوة في الفريق، كما أن المعيوف يعتبر حارساً جيداً، وفي النصر الحارس الأسترالي جيد ولكن يجب أن لا نغفل عن تميز الحارس وليد عبدالله الذي سد خانة الحراسة حال غياب الحارس الأساسي، لذلك أتوقع الحراسة في الفريقين جيدة جداً وأتوقع فوز الهلال في هذه المواجهة".
08 ديسمبر 2018 - 1 ربيع الآخر 1440
01:31 AM
امتدح لاعبي الأزرق المحليين.. وأجانب النصر أفضل
رفض حارس الهلال السابق حسن العتيبي الترشيحات الجماهيرية والإعلامية والتي رجحت كفة فريقه الهلال أمام غريمه التقليدي النصر في ديربي العاصمة الذي سيجمعهما عصر اليوم على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، مؤكداً أن مواجهات الديربي تخضع غالباً للجوانب النفسية والمعنوية أكثر من العوامل الفنية، وقال العتيبي في حديث خاص لصحيفة "الخليج 365": " الهلال أفضل في الوقت الراهن من النصر من كافة النواحي النفسية والاستقرار الفني وتكامل الخطوط كما أن الفريقين يملكان أجود الخامات من اللاعبين، ولكن ستكون كلمة الفصل لمن يمتاز بالروح داخل المستطيل الأخضر.
وقال العتيبي: الهلال يملك لاعبين محليين أعلى من نظيره النصر كون النصر يفتقد البديل المميز على صعيد المحليين، بينما يملك النصر أجانب أكثر تميزاً من الهلال".
وعن حراسة الفريقين علق قائلاً: "حراسة الهلال مطمئنة جداً بوجود علي الحبسي الذي يعد من عناصر القوة في الفريق، كما أن المعيوف يعتبر حارساً جيداً، وفي النصر الحارس الأسترالي جيد ولكن يجب أن لا نغفل عن تميز الحارس وليد عبدالله الذي سد خانة الحراسة حال غياب الحارس الأساسي، لذلك أتوقع الحراسة في الفريقين جيدة جداً وأتوقع فوز الهلال في هذه المواجهة".
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المصدر : الخليج 365
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