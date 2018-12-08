التاريخ يقف في صف الهلال بمواجهات الديربي مع النصر

محمد بن مسعود - الدمام - سيكون ملعب جامعة الملك سعود مسرحاً لمواجهة من العيار الثقيل ستحبس الأنفاس، خاصة وأن هذه المباراة قد تحدد بشكل كبير طموحات كل فريق في مسابقة الدوري وهي ما يطلق عليها ديربي الكرة السعودية بين الهلال وغريمه التقليدي النصر.

حيث يسعى حامل اللقب في الموسم الماضي إلى مواصلة نتائجه المميزة لحصد انتصاره 10 في البطولة من أجل توسيع الفارق مع مطارده المباشر إلى 6 نقاط مبدئياً كونه ما زال يملك في جعبته لقاء مؤجلاً.

في حين يتطلع النصر لاستعادة توازنه ورد الاعتبار لكبريائه للمحافظة على آماله قائمة بالمنافسة والعودة إلى سكة الانتصارات وخطف الصدارة ولو مؤقتاً لتعويض الإخفاق العربي والمحلي الذي أصاب الفريق في الأسبوع الماضي.

تاريخياً التقى الفريقان بدوري المحترفين بمختلف مسمياته في 20 مواجهة سابقة كان فيها الهلال الأوفر حظاً إذ فاز في 11 مباراة سجل خلالها 35 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً مقابل 5 انتصارات للنصر فيما حضر التعادل في 4 مناسبات.