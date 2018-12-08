"الجابري": إلى المرتبة الحادية عشرة برئاسة الحرمين

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بترقية مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية محمد بن مصلح الجابري من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الحادية عشرة.

وبهذه المناسبة عبَّر الجابري عن شكره على هذه الثقة الغالية مؤكدًا أنها ستكون دافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء وعونًا لهم -بعد عون الله وتوفيقه- في تنفيذ مهامهم المكلفين بها.