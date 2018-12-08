مكة.. مطاردة بوليسية تنتهي باحتراق مركبة مواطن والإطاحة بسارقها

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استطاع مواطن أن يثأر لمركبته المحروقة بإلقاء القبض على سارقها بعد ملاحقة على الطريقة البوليسية بمساعدة أحد المارة، أثمرت الإطاحة بالسارق في العاصمة المقدسة.. والجهات الأمنية تتحفظ عليه، وتستكمل التحقيقات في ملف القضية.
وفي التفاصيل، فقد تلقت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بلاغًا من مواطن، أفاد فيه بسرقة مركبته من نوع "يارس 2015" بعد أن أوقفها، وترك المفتاح في السيارة، وذهب لأحد المحال التجارية في منطقة العزيزية، وأثناء ذلك لاحظ السارق وجود مفتاح على السويتش بالسيارة؛ فأقدم على تشغيلها وسرقتها مستغلاً انشغال مالكها الذي بعد رؤيته أطلق نداءات المساعدة، ولكن دون جدوى؛ إذ اختفى الجاني عن الأنظار بشكل سريع.
وأضافت المصادر بأن المواطن اتجه إلى مركز شرطة العزيزية لتقديم بلاغ سرقة مركبته، وتدوين المعلومات المتوافرة للجهات الأمنية التي بدورها قامت بالتعميم على أوصاف الجاني، ونوع وبيانات المركبة المسروقة. وبعد خروج المبلغ من مركز الشرطة، وأثناء عودته إلى منزله، شاهد مركبته المسروقة يسير بها الجاني أمام عينيه؛ فقام المجني عليه بمطاردة السارق على الطريقة البوليسية بمساعدة أحد المارة.
وأشارت المصادر إلى أنه بعد أن شعر السارق باللحاق به اتجه إلى أنفاق الملك خالد بمنطقة العزيزية، وكان ويقود بسرعة جنونية، وما هي إلا لحظات حتى تصاعد الدخان من المركبة المسروقة. عند ذلك أوقف السارق المركبة، وترجل منها، وفر هاربًا، وبعد مطاردته تمكنا من القبض عليه، وبعد الرجوع للسيارة اتضح أن النار التهمتها بالكامل، وأصبحت تالفة. وعليه باشرت فرق الدفاع المدني الحادث، وتم إخماد الحريق، وتسليم القضية للجهات المختصة.
من جانبها، باشرت الجهات الأمنية موقع الحادث، وتم التحفظ على الجاني، وهو مواطن يبلغ من العمر 20 عامًا، وتمت إحالته إلى مركز شرطة العزيزية لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالة أوراق القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.
مكة.. مطاردة بوليسية تنتهي باحتراق مركبة مواطن والإطاحة بسارقهاهادي العصيمي الخليج 365 2018-12-08
استطاع مواطن أن يثأر لمركبته المحروقة بإلقاء القبض على سارقها بعد ملاحقة على الطريقة البوليسية بمساعدة أحد المارة، أثمرت الإطاحة بالسارق في العاصمة المقدسة.. والجهات الأمنية تتحفظ عليه، وتستكمل التحقيقات في ملف القضية.
وفي التفاصيل، فقد تلقت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بلاغًا من مواطن، أفاد فيه بسرقة مركبته من نوع "يارس 2015" بعد أن أوقفها، وترك المفتاح في السيارة، وذهب لأحد المحال التجارية في منطقة العزيزية، وأثناء ذلك لاحظ السارق وجود مفتاح على السويتش بالسيارة؛ فأقدم على تشغيلها وسرقتها مستغلاً انشغال مالكها الذي بعد رؤيته أطلق نداءات المساعدة، ولكن دون جدوى؛ إذ اختفى الجاني عن الأنظار بشكل سريع.
وأضافت المصادر بأن المواطن اتجه إلى مركز شرطة العزيزية لتقديم بلاغ سرقة مركبته، وتدوين المعلومات المتوافرة للجهات الأمنية التي بدورها قامت بالتعميم على أوصاف الجاني، ونوع وبيانات المركبة المسروقة. وبعد خروج المبلغ من مركز الشرطة، وأثناء عودته إلى منزله، شاهد مركبته المسروقة يسير بها الجاني أمام عينيه؛ فقام المجني عليه بمطاردة السارق على الطريقة البوليسية بمساعدة أحد المارة.
وأشارت المصادر إلى أنه بعد أن شعر السارق باللحاق به اتجه إلى أنفاق الملك خالد بمنطقة العزيزية، وكان ويقود بسرعة جنونية، وما هي إلا لحظات حتى تصاعد الدخان من المركبة المسروقة. عند ذلك أوقف السارق المركبة، وترجل منها، وفر هاربًا، وبعد مطاردته تمكنا من القبض عليه، وبعد الرجوع للسيارة اتضح أن النار التهمتها بالكامل، وأصبحت تالفة. وعليه باشرت فرق الدفاع المدني الحادث، وتم إخماد الحريق، وتسليم القضية للجهات المختصة.
من جانبها، باشرت الجهات الأمنية موقع الحادث، وتم التحفظ على الجاني، وهو مواطن يبلغ من العمر 20 عامًا، وتمت إحالته إلى مركز شرطة العزيزية لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالة أوراق القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.
08 ديسمبر 2018 - 1 ربيع الآخر 1440
12:34 AM
الجهات الأمنية تتحفظ عليه وتستكمل التحقيقات في ملف القضية
استطاع مواطن أن يثأر لمركبته المحروقة بإلقاء القبض على سارقها بعد ملاحقة على الطريقة البوليسية بمساعدة أحد المارة، أثمرت الإطاحة بالسارق في العاصمة المقدسة.. والجهات الأمنية تتحفظ عليه، وتستكمل التحقيقات في ملف القضية.
وفي التفاصيل، فقد تلقت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بلاغًا من مواطن، أفاد فيه بسرقة مركبته من نوع "يارس 2015" بعد أن أوقفها، وترك المفتاح في السيارة، وذهب لأحد المحال التجارية في منطقة العزيزية، وأثناء ذلك لاحظ السارق وجود مفتاح على السويتش بالسيارة؛ فأقدم على تشغيلها وسرقتها مستغلاً انشغال مالكها الذي بعد رؤيته أطلق نداءات المساعدة، ولكن دون جدوى؛ إذ اختفى الجاني عن الأنظار بشكل سريع.
وأضافت المصادر بأن المواطن اتجه إلى مركز شرطة العزيزية لتقديم بلاغ سرقة مركبته، وتدوين المعلومات المتوافرة للجهات الأمنية التي بدورها قامت بالتعميم على أوصاف الجاني، ونوع وبيانات المركبة المسروقة. وبعد خروج المبلغ من مركز الشرطة، وأثناء عودته إلى منزله، شاهد مركبته المسروقة يسير بها الجاني أمام عينيه؛ فقام المجني عليه بمطاردة السارق على الطريقة البوليسية بمساعدة أحد المارة.
وأشارت المصادر إلى أنه بعد أن شعر السارق باللحاق به اتجه إلى أنفاق الملك خالد بمنطقة العزيزية، وكان ويقود بسرعة جنونية، وما هي إلا لحظات حتى تصاعد الدخان من المركبة المسروقة. عند ذلك أوقف السارق المركبة، وترجل منها، وفر هاربًا، وبعد مطاردته تمكنا من القبض عليه، وبعد الرجوع للسيارة اتضح أن النار التهمتها بالكامل، وأصبحت تالفة. وعليه باشرت فرق الدفاع المدني الحادث، وتم إخماد الحريق، وتسليم القضية للجهات المختصة.
من جانبها، باشرت الجهات الأمنية موقع الحادث، وتم التحفظ على الجاني، وهو مواطن يبلغ من العمر 20 عامًا، وتمت إحالته إلى مركز شرطة العزيزية لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالة أوراق القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.
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المصدر : الخليج 365
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