 ذكرى البيعة / منسوبو ومنسوبات جامعة الباحة: نستذكر في ذكرى البيعة القفزات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين / إضافة ثانية

‏الباحة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسأكد منسوبو ومنسوبات جامعة الباحة أن الشعب يستذكر في الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم ، القفزات الهيكلية الإصلاحية الاقتصادية والإدارية التي أسست للاستدامة في هذه البلاد المباركة في العهد الزاهد لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله-، حيث عززت هذه الإصلاحات بشكل أكبر مكانة المملكة على الأصعدة كافة؛ الوطنية والإقليمية والعالمية، اقتصادياً وسياساً وثقافياً، وترجمت رؤية المملكة 2030 في خطتها الأساسية طموحات هذا الوطن المعطاء والقيادة الحكيمة بالتركيز ليس فقط عَلى التنمية في المدن الكبرى الرئيسة بل امتدت إلى الأطراف والمناطق الريفية، كما شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في الإيرادات غير النفطية لتنويع مصادر الدخل للاقتصاد السعودي، وتمت زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي وسد ثغرات الفساد الإداري والمالي، وتوسعت العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي بشكل سريع ومدروس، وفتح المجال للاستثمارات النوعية من خارج المملكة.وقال عميد التطوير الجامعي الدكتور عبدالله بن حسين آل منصور : إن هذا العهد المبارك تم خلاله توطين الوظائف والاستثمارات في كثير من الصناعات في الاقتصاد وشهدنا قرارات مهمة لتمكين القيادات الشابة وتمكين المرأة، حيث أكرمنا الله سبحانه وتعالى بهذه القيادة الحكيمة والإنجازات المتوالية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار والتطور والازدهار والتنمية الشاملة المتوازنة.وأضاف عميد كلية العلوم والآداب بقلوة الدكتور عبدالرحمن بن علي الزندي أن ذكرى مبايعة خادم الحرمين الشريفين تحل علينا هذه الأيام، ونستذكر العديد من الإنجازات على المستويين الداخلي والخارجي، وقد أصدر -حفظه الله- القرارات الحاسمة على مستوى الصعيد الخارجي، ومن أهمها عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل في اليمن للحفاظ على الشرعية اليمنية ولحماية حدود البلاد من الأطماع الحوثية والإيرانية.وأشار الدكتور الزندي إلى أنّ هناك قرارات مهمة أصدرت على كل الأصعدة المختلفة، التي تهدف جميعها إلى مصلحة المواطن السعودي ثم مصلحة الأمة الإسلامية والعربية، وهذه المدة الزمنية القصيرة نقلت المملكة من مرحلة إلى مرحلة جديدة أبهرت العالم كله ويشهد لها الجميع بأنها الدولة الأولى عربياً ولها ثقلها وأهميتها بين جميع دول العالم.// يتبع //23:52ت م0230

ذكرى البيعة / منسوبو ومنسوبات جامعة الباحة: نستذكر في ذكرى البيعة القفزات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين / إضافة أولى

فيما أكد عميد كلية الهندسة الدكتور خالد بن عبدالله الخزاعي أن الذكرى الرابعة للبيعة المباركة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم ، من أغلى المناسبات على قلوبنا، إذ نستحضر فيها العديد من المنجزات التي تشهدها بلادنا حالياً في جميع مناحي الحياة وكذلك النتائج العظيمة التي أتت بعد تبنّي الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ومكافحة الفساد للنهوض باسم المملكة عالياً ولتقف بالنّد بين مثيلاتها من الدول المتقدمة رغم التحديات الإقليمية التي تمرّ بها المنطقة والمكائد التي تُنصب في طريق تحقيق رؤيتها وأهدافها.

وأشار الدكتور الخُزاعي إلى أن رؤية المملكة " ٢٠٣٠" أتت كطوق نجاة للأجيال القادمة، وهي رؤية واستشراف للمستقبل القريب والبعيد لتحافظ على مقدرات وخيرات هذه البلاد التي حباها الله بوافرٍ من الخيرات وأولها احتضان تربتها للحرمين الشريفين، وليس آخرها "إنسانها الذي أثبت في كل الظروف أن البطولة والوفاء لوطنه وولاة أمره متأصلة فيه وراسخة في جذوره.

من جهة أخرى قال عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور منصور بن سعيد أبو راس إن ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين هي ذكرى لوطن واحد وجسد واحد؛ وهي ذكرى لمسيرة واحدة وهدف واحد في ظل رؤية نيرة كتبت حروفَها بصيرةٌ ثاقبة بأحرف عبقرية لتبقى على صفحة التاريخ شاهدة لهذا الكيان العظيم.

وأضاف أن هذه الذكرى ليست إلا رقماً نلهج بالدعاء ليل نهار أن يتضاعف مراراً وتكراراً ونحن في ظل الخير والدعة والعز و النماء؛ نقدم للعالم أنموذجاً فريداً وطرازاً متيناً بقيادة حكيمة متطلعة لكل ما يرتقي بالمواطن السعودي؛ بل بالإنسانية جمعاء.

وأشار الدكتور أبو راس إلى أن المواقف في المملكة تتكامل لتبني سداً منيعاً باطنه المحبة والتآلف والتلاحم وظاهره القوة والمنعة، ومن لا يقرأ الأحداث جيداً فقد يستغرب من مستوى العلاقة بين الشعب والحكومة ، وقد يستغرب من هذا الحب السرمدي الذي لم ينتقض يوماً ولم تزده الأحداث إلا صلابة ومتانة ، وما ذاك إلا لما تبذله الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين لكل ما فيه نفع للوطن والمواطن فها هي أربعة أعوام من الخير والرخاء والأمن والأمان والتطوير والبناء تمر علينا في وطننا الحبيب، ونحن نشاهد ماحولنا من الدول تمر بأزمات تمحوها أزمات، والمواطنون هنالك يفقدون ركائز الحياة ومقوماتها تباعا؛ في حين أن المملكة العربية السعودية تتجاوز الأزمات وتمر من المنعطفات السياسية والاقتصادية بكل قوة ومتانة ؛ بل لا تزيدها الأحداث إلا رسوخا وعلوا.

وأكد بأنه مع كل ما يعترض العالم هذه الأيام من ركود اقتصادي إلا أن المملكة تدير عجلة الاقتصاد والتنمية بشكل إيجابي وبناء متفاعلة مع جميع المؤثرات والتحديات الداخلية والخارجية، ومستثمرة لكافة الفرص التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، ومن ينظر إلى جانب التعليم وتطوير الكفاءات والمواهب فإنه سيعلم يقينا أن المملكة تمر هذه الأيام بفترة ذهبية عنوانها الرعاية والتقدير والتطوير والدعم لكل كفاءة وموهبة واستثمارها الاستثمار الأمثل؛ لأن القوة البشرية هي رأس المال الحقيقي في هذه الدولة الشابة الفتية التي تظهرُ كل يوم للعالم بصورة إيجابية مبهرة.

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ذكرى البيعة / منسوبو ومنسوبات جامعة الباحة: نستذكر في ذكرى البيعة القفزات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين / إضافة ثانية

وعد المشرف على إدارة التخطيط الإستراتيجي الدكتور عبدالعزيز بن أحمد حنش ، مناسبة حلول الذكرى الرابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين ملكاً للمملكة ، ذكرى وطنية غالية في ذاكرة الوطن والمواطن، ونحن نشهد في عامنا الرابع منذ تولي ملكنا المفدى مقاليد الحكم، النماء والبناء لهذا الوطن حيث جعل الوطن والمواطن نصب عينيه حتى أضحت المملكة في عهده ترفل بأبهى حلل النماء والازدهار والاستقرار الوطني والأمان.

وأكد أن مثل هذه المناسبات الغالية على قلوبنا كفيلة بإظهار ملامح الحب العميق والانتماء الصادق وتجسيد التلاحم بين القيادة والشعب، كيف لا وقد شهدنا بالأمس القريب زيارات خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - لبعض مناطق مملكتنا الغالية التي حملت في طياتها الكثير من الخير والتنمية غير المسبوقة، فقد قام – رعاه الله - بافتتاح العديد من المشاريع العملاقة في شتى ميادين التنمية التي لمسنا فيها اهتمامه وحرصه وعنايته لبقاء المملكة الإنسان والمملكة الوطن في مصاف الدول المتقدمة.

وأشار عميد كلية العلوم الدكتور سعد بن محمد حولدار إلى أننا نحتفل في هذا الوطن الذي أكرمه الله بخدمة الحرمين الشريفين بذكرى عطرة تقدم فيها ملك الحزم والعزم إلى سدة القيادة في مملكتنا الحبيبة، وبلادنا تعيش فرحة هذه المناسبة الكريمة ندرك أننا - ولله الحمد - نقف على مشارف لحظة رائعة في تاريخ هذا الوطن المعطاء وهذه الأمة الكريمة، وفي هذه اللحظة التاريخية التي سطع فيها بريق الإنجازات والتحمت السواعد خلف ملكنا وولي عهده الأمين.

ونوه بأن قيادتنا الرشيدة التي لا يهنأ لها بال ولا تهدأ لها نفس إلا بتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من خير وأمن واستقرار يستحقه وطن أكرمه الله بأن يكون في مكانة القلب من أمتيه العربية والإسلامية ورأس الرمح الذي يدفع عنها تكالب الأمم، حيث المتأمل للوحة الإنجازات التي تحققت على يدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لا بد أن يشعر بالفخر والاعتزاز لوطن تمكن بفضل الله وتوفيقه من التصدي لأيدي العبث والإرهاب ليعتلي ذروة عالية ومتميزة بين الأمم.

وأكد الدكتور حولدار أن ذكرى البيعة الرابعة تمر علينا ونحن ننعم بخير هذا الوطن وقيادته الرشيدة التي ما أدخرت جهداً لتوفير ما يضمن تميز بلادنا في كل المجلات، وتأتي هذه المناسبة الغالية لتبعث في نفوسنا الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن الغالي على قلوبنا، والولاء لقائد مسيرتنا.

وعبر عميد كلية العلوم والآداب ببلجرشي الدكتور سعيد بن محمد البهلوان عن الفخر والاعتزاز في يوم البيعة للسنة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمقاليد الحكم في هذه البلاد المباركة، فهي فترة ظهرت فيها هيبة الوطن وشموخه، وثباته على الأسس الإسلامية والقيم الكريمة والتطور والنماء والإنجازات الكبيرة على جميع الأصعدة، وذلك بفضل الله تعالى ثم الشخصية القيادية للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي تميزت بالحزم والعزم والرؤية الواضحة للتنمية والتطور ونصرة قضايا المسلمين والقضايا العادلة في العالم جعلت المملكة في مصاف الدول القيادية والمتقدمة في العالم، منوها بأن كل هذا نابع من حرصه -حفظه الله- على مصالح الوطن والبلاد العربية والإسلامية والسعي إلى إغاثة الملهوفين في شتى بقاع الأرض ونشر السلام والأمان وكل ما يدعم العدل والخير في العالم.

وأبان عميد كلية العلوم والآداب بالمخواة الدكتور علي بن عثمان الزندي أن الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين لمقاليد الحكم تحل علينا في أبهى الصور وأجملها لمملكة الحزم ورمز العطاء لترسم صورة السعودية الجديدة والمتجددة التي لا تنظر إلى الوراء إلا لتفتخر، ولا تمضي إلى الأمام إلا وتنجز وتحقق النجاح المنتظر.

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ذكرى البيعة / منسوبو ومنسوبات جامعة الباحة: نستذكر في ذكرى البيعة القفزات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين / إضافة ثالثة

وأضاف عميد كلية العلوم والآداب بالمندق الدكتور خالد بن سالم الزهراني أن ذكرى البيعة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم والمملكة تشهد إنجازات كبيرة في الداخل والخارج وفي مجالات عدة مما جعل للمملكة مكانة خاصة بين الدول، واليوم الشعب السعودي يفخر ويعتز بهذه المناسبة الكريمة لملك الحزم والعزم، ملك الحنكة والحكمة التي أثبتت للجميع أن للمملكة قائداً جعل نهضة بلاده وأمن وطنه ورفاهية مواطنيه همه الأول وهدفه الأسمى.

وأكد الدكتور الزهراني أن عهد خادم الحرمين الشريفين شهد قفزات حضارية رائدة جسدت تفانيه في بناء الإنسان أولاً والمكان ثانياً، كما شهدت مواقفه العربية والإسلامية والدولية تطوراً كبيراً من خلال بناء شراكات وتحالفات دولية جديدة تعزز مكانة المملكة دينياً واقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، ولقد تجلى للجميع حرصه الكبير على مستقبل أمته ووطنه، ولعل محاربته للفساد، وإصداره حزمة من القرارات الملكية الواعدة، ووضع خارطة الطريق في كلمته الضافية التي ألقاها في مجلس الشورى، وزيارته لعدد من مناطق المملكة وتدشين المئات من المشاريع المليارية التي تخدم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، خير برهان على ذلك.

وأشار عميد البحث العلمي الدكتور نايف بن علي الدوسري إلى إن ذكرى البيعة الرابعة تحل علينا ليستذكر فيها المواطنون حدثاً غالياً ويحتفون بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا ونحن ننعم بالأمن والاطمئنان والإنجاز ونواكب التطور في ظل تنمية مستدامة ورؤية واضحة واستراتيجيات مرسومة تحت قيادة ملكنا الغالي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وأضاف عميد البحث العلمي إلى أن هذه المناسبة تمثل ذاكرة للشعب لما شهده من إنجازات مفصلية على الصعيد الاقتصادي والنمو العمراني والتعليمي والمشاريع التنموية التي تصب في مصلحة اقتصاد المملكة من مدن ترفيهية ومشاريع تنموية تعزز مسيرة النهضة للمملكة، حيث يحق للمواطن أن يفخر بهذه المناسبة الكريمة لملك العزم والحزم في التجديد والتطوير لتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطن والمقيم.

وذكر عميد كلية التربية الدكتور صالح بن أحمد دخيخ أن ذكرى مرور أربعة أعوام على مقاليد الحكم تأتي وقد شهد هذا العهد العديد من المنجزات والمكتسبات الوطنية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية من خلال رؤية واضحة ونظرة ثاقبة في عزم وحزم، جعلت المملكة في مكانها الطبيعي بين دول العالم من خلال منظومة العمل المؤسسي الذي انعكست نتائجه على الوطن والمواطن من خلال المشاريع التنموية واللحمة الوطنية والانطلاق نحو الازدهار ليتحقق للوطن الأمن والآمان والعطاء والإنجاز ورغد العيش محفوفاً بالحب والولاء منطلقا نحو تحقيق رؤية وطنية طموحة.

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ذكرى البيعة / منسوبو ومنسوبات جامعة الباحة: نستذكر في ذكرى البيعة القفزات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين / إضافة رابعة واخيرة

بدورها قالت وكيلة كلية العلوم الدكتورة فاطمة العمري : إننا على مشارف العام الرابع من العدل والحزم والعزم تخالجنا مشاعر مختلطة ومختلفة لهذه الذكرى الغالية على قلوبنا؛ ذكرى البيعة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم ، مشاعر اعتزاز بقيادتنا الحكيمة التي تستمد قوتها ومنهجها من كتاب الله وسنة نبيه؛ مشاعر فخرٍ بما بُذل من جهود في سبيل الذود عن حياض الأمن والاستقرار في جميع مناطق مملكتنا الحبيبة ؛ مشاعر شموخ لما لمسناه من قرارات حاسمة وحازمة هدفت إلى اجتثاث جذور الفساد ورد المظالم إلى أهلها؛ التي حملت رسالة واضحة تؤكد العزم على مواصلة خطة التنمية الشاملة التي تهدف إلى الارتقاء بالوطن والمواطن.

ووصفت وكيلة كلية العلوم -بمشاعر الامتنان - رؤية وطن طموحة عمادها روح الشباب وحيويته، وما تضمنته هذه الرؤية من برامج وخطط ومبادرات متنوعة شملت مختلف الجوانب التنموية والخدمية والبنية التحتية ومشاريع النهضة الحضارية؛ وهي في مجملها كفيلة بنقل الإنسان في هذه الأرض المباركة إلى حياة أكثر استقراراً وأمناً ورفاهية .

ونوهت الدكتورة فاطمة بمشاعر الشكر والعرفان لدعم المرأة وتمكينها وتعزيز دورها في المشاركة بالتنمية وصناعة القرار، وفق الضوابط الشرعية، والتقاليد الرصينة التي تميز المجتمع السعودي وتحفظ للمرأة حقوقها ومكانتها، و لا تزيدنا كل هذه المشاعر إلا تأكيداً على تجديد الولاء والانتماء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وأردفت وكيلة كلية التربية الدكتورة فوزية الزهراني أن ذكرى يوم البيعة هي يوم فخرنا بما تقدمه قيادتنا الرشيدة؛ من أجل رفاهية المواطن، وعز الوطن، حيث يُعد يوم البيعة اليوم المجيد في تاريخ المملكة العربية السعودية، ونتذكر فيه بيعة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.

ونوهت وكيلة كلية التربية بأن عهدنا هو عهد الحزم والعزم لملك العطاء والوفاء، لملك الإنجازات، هذا الملك الذي وضع المملكة في مقدمة دول العالم، فأصبحت من الدول التي يشار إليها بالبنان، واحتضن التاريخ في أيامه المجيدة انطلاقة مرحلة جديدة من العطاء، والتنمية، والشموخ، والكرامة ، ولا يتأتى هذا الحضور التاريخي العالمي العميق، إلا بقيادة رجل حكيم هو خادم الحرمين الشريفين، إنه الملك الذي بايعته القلوب قبل العقول، وما تزال تلهج ببيعته إيمانًا منها بحنكته، وعطائه، وعون الله تعالى له، ليكون الأمين على شريعة دينه العظيم، وحرم بيته العتيق، ومسجد نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وليكون القلب النابض بمشاعر شعبه الوفي.

وسأل الجميع في ختام تصريحاتهم الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والتقدم والأزدهار وهي تحتفل بالعطاء والإنجاز في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .

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