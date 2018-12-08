شكرا لقرائتكم أسعار الذهب اليوم السبت .. عيار 21 يسجل 132 ريالًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، 150.85 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 138.28 ريال.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 132 ريالًا، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 فسجلت 113.14 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم السبت عيار 14 فسجلت 88 ريالًا وسجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 75.42 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,691 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,056 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 150,848 ريالًا.

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